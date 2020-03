Video / “Lo que pasó con Camila es mi culpa, mi error”: habla la madre

Papá de la víctima vive en EE UU y no quiere que su otra niña continúe con la mujer de 22 años.

Por: Agencias 11:04 AM / 04/03/2020

“Las dejé durmiendo a ellas, a las dos (...) Ellas han aparecido a las dos de la mañana en la fiesta con mi prima. Entonces cuando los vi, las cargué, se quedaron dormidas y otra vez bajé, pero solo se quedaron las dos. Las dejé durmiendo a ellas, a las dos. Y con todo y mi prima serían tres. Ese es mi error de mí y todo lo que ha pasado. Yo las dejé a las 10, luego yo me fui a la fiesta y ahí hemos estado”.

Mirella Huamán, la madre de Camila, de 4 años, asesinada en Independencia, Lima, relató a Ojo.pe lo que pasó y el por qué no estuvo con sus hijas la madrugada del 1 de marzo, día en el que una de ellas perdió la vida en manos de un quinceañero que se la llevó.

La progenitora, de 22 años, asumió su responsabilidad y dijo que todo lo que pasó fue su culpa y error.

Según el sitio web de ojo.pe, Huamán narró que se fue de fiesta y que dejó a las menores a cargo de otra menor. Sus hijas y la prima de estas, de apenas 9 años, se quedaron dormidas, pero luego fueron a buscar a la madre hasta la fiesta.

La mujer regresó con las menores a la casa y las hizo dormir nuevamente. Al cabo de una hora, Mirella Huamán regresó a la fiesta.

“Yo las subí a dormir al cuarto y ahí es donde yo les había llevado y prácticamente me demoré hasta las 3 de la mañana. Se durmieron y mi error ha sido bajar de nuevo a la fiesta”, agregó.

"La desgracia llegó cuando las pequeñas nuevamente despertaron y fueron en busca de la mujer. En ese momento se encontraron con el joven de 15 años.

Huamán confesó que estaba en el hotel cuando la policía la llamó para darle la triste noticia del asesinato de la niña".

“Había bajado a descansar a un hostal. Yo no sabía que habían bajado. (Al recibir la llamada de la policía) me levanté y me fui, el policía me dijo que vaya urgente”, expresó.

El cuerpo de la menor fue llevado a la sierra, pues la familia paterna de la víctima le dará cristiana sepultura. Ellos también solicitan tener la custodia de la niña de 2 años, pues no quieren que la menor esté Huamán.

Edwin Valle, padre de Camila, está en EE UU. No quiere que su otra niña continúe con su expareja, según ha declaro a medios de su país.

¿Quién tiene la culpa?

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, pidió a la ciudadanía que no juzgue a Mirella Huamán, de 22 años.

“Supongamos que la niña hubiera estado con la abuelita y ella se hubiera quedado dormida y la niña sale. El asesino es el que tiene la culpa, es quien está alerta para ver dónde hay niños para atacarlos. Puede haber responsabilidad de la madre y eso lo determinará la justicia, pero no debemos tener críticas estereotipadas hasta que no se conozca el análisis completo del caso”, enfatizó, según Perú 21.