Venezolana denuncia que compatriota raptó a su niño en Colombia

Carla García Díaz afirma que William Caprio se llevó al niño de 3 años hace 5 meses. "Por las fotos que él me manda de mi hijo, lo tiene muy bien".

Por: Agencias 10:07 AM / 07/11/2020

Desde hace cinco meses una madre venezolana busca a su hijo, menor de edad, en Colombia. Un hombre, que se ganó su confianza, de un día para otro se mudó de municipio y se llevó al niño.

La historia de Carla Betania García Díaz la reseñaron El Tiempo, de Bogotá, y Alerta Tolima, en sus páginas web este viernes 6 de noviembre, así como varios noticieros.

El señalado como responsable del rapto del menor es venezolano también y responde al nombre de William Caprio.

Según lo narrado por García, este hombre cuidaba a su hijo, de 3 años, mientras ella trabajaba en el mercado informal en Bello (Antioquia), pero se mudó de ese municipio con el menor a Rionegro y no ha podido localizarlo.

"Él me brindó una ayuda y yo confié en él. Al principio se portó muy bien, pero en mayo cuando fui por mi hijo para traérmelo para acá, me dijeron que se había mudado. Me dio una dirección de donde está viviendo en Rionegro, pero he ido con mi pareja muchas veces y no damos con ellos", relató la mujer a El Tiempo.

De acuerdo con la madre, conoció a Caprio en octubre de 2019 y nunca tuvo quejas de él.

Carla García y Caprio se contactan por Facebook, dijo ella. "Por las fotos que él me manda de mi hijo, lo tiene muy bien. Siempre ha estado pendiente del niño, pero en realidad ya yo quiero tener a mi hijo, no puede seguir detrás de él. Me dice que en un mensaje me anunció que se mudaba, pero eso es pura mentira", manifestó la madre.

Expone que solicitó apoyo de la Policía, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero no ha obtenido respuesta positiva.

El personero de Medellín, William Vivas Lloreda, solicitó a las autoridades activar una ruta de búsqueda, para dar pronto con el paradero del menor y capturar a Caprio.