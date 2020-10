Twitter suspendió por varias horas la cuenta de la campaña electoral de Trump

Medida fue por haber compartido un video en el que atacaba a Biden. Al ser reactivada la cuenta, volvieron a colgar el material.

Por: EFE 04:16 PM / 15/10/2020

La red social Twitter suspendió por varias horas este jueves 15-O la cuenta de la campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, por haber compartido un video en el que atacaba a su rival, Joe Biden, por unas informaciones dudosas aparecidas en el diario New York Post.



"Su cuenta ha sido bloqueada. Hemos determinado que esta cuenta violó la reglas de Twitter contra la publicación de información privada", fue el mensaje enviado por la red social a los gestores de la cuenta @TeamTrump, según compartió en una captura de pantalla uno de ellos, Mike Hahn.



Antes, la campaña había publicado un video en que acusaba a Biden de ser un "mentiroso" y de haber estado "estafando" a EE UU durante años, en relación con el artículo publicado el miércoles por el tabloide New York Post sobre presuntos vínculos entre el candidato demócrata y Ucrania.



A media mañana del jueves, la cuenta volvía a estar activa y compartió de nuevo el video sobre Biden, acompañado del mensaje "Estamos de vuelta y volvemos a publicar el video que Twitter no quiere que veas".



El artículo del New York Post se basa en correos electrónicos y otros materiales digitales recuperados de un ordenador que supuestamente pertenecía al hijo de Biden, Hunter, una copia de los cuales fue facilitada al diario neoyorquino por el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani.



Es precisamente el hecho de que Giuliani sea la fuente -junto al exasesor de Trump Steve Bannon, que fue quien primero informó al diario de la existencia de esos materiales- lo que ha levantado sospechas de varios periodistas y de las redes sociales sobre la fiabilidad de la información publicada.



Según esta, cuando su padre aún era vicepresidente de EE UU, Hunter Biden le habría presentado a un ejecutivo de la firma de gas natural ucraniana Burisma Holdings, que estaba siendo investigada por el entonces fiscal general de Ucrania, Víktor Shokin (2015-2016).



El entorno de Trump siempre ha sostenido que Joe Biden forzó la destitución de Shokin mediante una llamada telefónica con el expresidente del país Petró Poroshenko para proteger a su hijo, que asesoraba a la empresa.



"Quiero dejar claro que esta historia cumple las condiciones para ser verificada por los verificadores independientes de Facebook. Mientras, reduciremos su distribución en nuestra plataforma", escribió en Twitter sobre el artículo del Post el jefe de Política de Comunicaciones de Facebook, Andy Stone.



Twitter, por su parte, decidió retirar la historia por completo al alegar que esta viola su política interna contra la publicación de material digital robado, dado que los contenidos del ordenador se habrían logrado sin el consentimiento de su supuesto dueño, Hunter Biden.