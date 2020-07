TSJ ratifica condena de más de 14 años de prisión a un 'robacarros'

Leonardo González Ávila asaltó a una familia, junto a dos cómplices.

Por: Agencias 01:54 PM / 07/07/2020

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del presidente del Alto Juzgado, magistrado Maikel Moreno, ratificó la condena de 14 años y seis meses de prisión, contra Leonardo Antonio González Ávila, por la comisión de los delitos de robo agravado de vehículo automotor, tipificado y penado en el artículo 5 en relación con el artículo 6, numerales 1, 2 y 3 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, y robo agravado, tipificado y penado en el artículo 458 del Código Penal.

Así lo indica la sentencia N° 15-2020 de la mencionada Sala del TSJ, en la que se desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por los abogados defensores de González Ávila, contra la decisión dictada por la Sala Accidental N° 147 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el fallo condenatorio del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal.

El presente caso se originó con una denuncia hecha por una mujer ante la subdelegación estadal Aragua del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde manifestó que se encontraba en su negocio en compañía de su esposo, su hijo y dos ayudantes, cuando de pronto entraron tres hombres portando armas de fuego, despojándolos de dinero, un teléfono celular y una camioneta.

Indica la decisión del Alto Juzgado venezolano, entre otros aspectos, que los solicitantes carecen de técnica recursiva por no haber precisado en qué consistió el vicio de violación de ley, la cual no es susceptible de ser suplida ni subsanada por la Sala de Casación Penal, en virtud de que no le está dado interpretar las pretensiones de los accionantes, pues son ellos quienes deben fundamentar de manera precisa y clara los requerimientos que esperan sean resueltos.