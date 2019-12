TSJ aprueba extradición de francés acusado de narcotráfico

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del presidente del Máximo Juzgado, magistrado Maikel Moreno, declaró procedente la extradición pasiva del ciudadano francés Marc Guzzardi, solicitado por la República Francesa, por los delitos de “…adquisición no autorizada de estupefacientes, tenencia no autorizada de estupefacientes, ofrecimiento o cesión no autorizada de estupefacientes, transporte no autorizado de estupefacientes, participación en asociación ilícita con miras a la preparación de un delito castigado con una pena de 10 años de privación de libertad, importación no autorizada de estupefacientes en banda organizada - tráfico, participación en asociación ilícita con miras a la preparación de un delito…”.

Así lo señala la sentencia N° 242-2019 de la mencionada Sala del Máximo Tribunal venezolano, que además indica que a fin de garantizar plenamente los derechos del referido ciudadano, advierte que su extradición está supeditada al compromiso por parte de la República Francesa, de que: 1) No podrá ser juzgado por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a la referida petición y, 2) Se tome en consideración, para el cómputo de la pena, el tiempo desde la fecha de su detención en la República Bolivariana de Venezuela.

De los hechos plasmados en la Notificación Roja Internacional se desprende que Guzzardi es solicitado como prófugo buscado por la República Francesa para continuar con un proceso penal, debido a que desde el año 2016 investigadores policiales de ese país, al indagar sobre tráfico de cocaína detectado en París, constataron que dicho ciudadano, denominado "Le corse" (El corso), es un destacado miembro de la mafia corso-marsellesa, que pretendía importar cocaína desde Colombia a Francia usando una identidad falsa.

Constató la Sala de Casación Penal que, luego de analizar la documentación enviada por la República Francesa, así como los principios generales que se aplican en materia de extradición, en el presente caso se cumplen los requisitos necesarios para la procedencia de la extradición. Además, la decisión del TSJ indica que se deberá mantener la medida judicial privativa de libertad impuesta al ciudadano requerido, hasta que se realice la entrega del mismo a la República Francesa.