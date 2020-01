"Siempre le pedí a mi hija Estefani que dejara esa vida de discotecas y lujos"

Habla madre de la mujer asesinada al salir del local nocturno: "La noche que la mataron yo tenía un presentimiento". "Desde los 13 años yo lo regañaba mucho y me contestaba: 'No me digas nada". "De cada rato se hacia operaciones para cuidar su cuerpo".

Por: Redacción Sucesos 12:26 PM / 27/01/2020

Ojos enrojecidos y voz quebrada por el llanto tiene Nellys Zavala. Ella es la madre de la mujer asesinada a la salida de un local nocturno de Maracaibo, la madrugada del domingo 26 de enero.

Rodeada de periodistas, en la morgue, dijo que a su hija Estefani Ortega Zavala "siempre le pedía que se dejara de eso, de esas noches de discotecas y lujos. Se la pasaba bebiendo en discotecas".

La mujer dijo que dejó a Estefani con su padre para ir a trabajar en casas de familia.

"Desde los 13 años andaba en malos pasos. Yo lo regañaba mucho, me decía que vivía con amigas. Casi no me hablaba... Cuando la regañaba, me contestaba: 'No me digas nada", afirmó mientras secaba las lágrimas.

"La noche que la mataron yo tenía un presentimiento". Nellys llora al recordar el momento en que recibió la llamada telefónica en la que le informaron la trágica noticia.

Estefani nació en Colombia y era la cuarta de 11 hermanos. Nellys Zavala dijo que Estefani "quería tener hijos, yo le pedia a Dios que no se los diera".

"No le conocí amigos. Cuando iba a mi casa, por el Club Hípico, la llevaban en carros lujosos", agrega.

Estefani era una mujer curvilínea y su madre manifestó: "De cada rato se hacia operaciones de estética para cuidar su cuerpo".



La noche de baile y copas que tuvo Estefani el sábado pasado terminó en tragedia. Cuando salía del local fue atacada por gatilleros, que se movilizaban en moto.

El Eje Homicidios del Cicpc avanza con las investigaciones para ubicar a los sicarios.