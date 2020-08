Sicariato en "Lossada": Mataron a un escolta del alcalde Júnior Mujica

De ocho disparos fue asesinado, este martes 25 de agosto, Ángel Montiel, conocido como “Tawala”, uno de los escoltas del alcalde de Jesús Enrique Lossada, Júnior Mujica.



El homicidio sucedió en El Diluvio, parroquia José Ramón Yépez. A Montiel lo habían sometido y se lo llevaron ---privándolo de su libertad de manera ilegítima-- a las 9:00 am de este martes en las adyacencias al módulo lechero Simón Bolívar, y apareció muerto horas después cerca del basurero La Sambenitera, en la población de La Paz.

Había sido nombrado recientemente por el alcalde Mujica coordinador político del Plan Agroproductivo El Diluvio-Palmar, por lo que sus funciones de escolta se habían reducido, solo ejercía cuando se le requería.



El alcalde Júnior Mujica rechazó el hecho y lo vinculó a mafias que operan en la zona e intentan apoderarse de ese territorio.

“Responsabilizo a las mafias que quieren tomar ese territorio para cometer sus fechorías, para trasladar droga y otros ilícitos. No es la primera vez que atacan a uno de los nuestros en El Diluvio. Les digo, no vamos a entregar el municipio a los mafiosos, no podrán seguir cometiendo crímenes impunemente y las autoridades competentes deben actuar con fuerza y contundencia para garantizar la seguridad de nuestros habitantes que viven atemorizados ante la arremetida constante de estos grupos violentos”, expresó la autoridad lossadeña.