Según Saab, "es momento de una reestructuración en Faes y varios cuerpos policiales"

Opinó en programa de Ernesto Villegas: Una reestructuración de la PNB es para corregir, evolucionar, ir hacia la transformación y funcionar mejor.

Por: Agencias 04:35 PM / 27/09/2020

“Este es el momento de una reestructuración de varios cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), porque es importante para la propia salud pública que cíclicamente se haga este tipo de políticas, que son de depuración, de reestructuración para corregir, evolucionar, ir hacia la transformación y funcionar mejor”.

Así lo afirmó, este 27-S, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, durante su participación en el programa Aquí con Ernesto, conducido por el periodista y ministro de la la Cultura, Ernesto Villegas, que transmite Venezolana de Televisión los domingos.

Agregó que hay una Ley de la PNB "muy moderna, en la que se habla de los principios de la propia Constitución y del derecho internacional, aborda por ejemplo el principio de la proporcionalidad: si el funcionario va a repeler una acción en la que se siente atacado, y lo están haciendo con una piedra o una botella, él no puede disparar a la cabeza de la persona que lo está agrediendo, no obstante en Venezuela el que lo haga sabe que le vienen 20 o 30 años de cárcel".

Saab advirtió que si los funcionarios policiales lo saben y lo hacen, lamentablemente, no quieren a su familia, ni así mismo, ni a la República, entonces serán castigados con todo el peso de la ley.

Amplió: "Una reestructuración de la PNB es para corregir, evolucionar, ir hacia la transformación y funcionar mejor, grave es que te estanques como ocurre en los países que cuestionan a Venezuela, ¿qué autoridad moral tiene Chile por ejemplo, que en un poco más de un mes mató a mansalva a más de 30 personas e hirió a casi 400 quitándole la vista, de eso no se habla, “pero sí de Rufo Chacón en Táchira, pero no se dice la verdad. Unos policías del estado Táchira repeliendo una manifestación lo hirieron gravemente, con perdigonazos le lesionaron la vista de manera definitiva, pero porque no se dice que el MP imputó y acusó con la máxima pena a esos funcionarios policiales. El tema de DD HH no se puede utilizar de manera mercenaria ni comercializar”.