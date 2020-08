Por asesinato de pastor evangélico en Brasil están presos 7 hijos y una nieta

La viuda, una diputada y señalada como la presunta responsable del homicidio, quedó en libertad por inmunidad legislativa. La pareja tenía 55 hijos, 51 eran adoptados.

Por: EFE 09:33 AM / 24/08/2020

La Policía detuvo este lunes 24-A a nueve personas acusadas de participar en el asesinato de un pastor en Brasil -entre ellos siete de sus hijos y una nieta- aunque la esposa, una diputada de la Cámara de Representantes y señalada como la presunta responsable del homicidio, quedó en libertad.



De acuerdo con las autoridades, la diputada federal Flordelis dos Santos Souza, viuda del pastor evangélico Anderson do Carmo, fue la responsable del asesinato y a pesar de estar denunciada ante la Justicia por cinco delitos no pudo ser detenida por contar con inmunidad legislativa.



El asesinato ocurrió el 16 junio de 2019 cuando la pareja, que tiene 55 hijos, de los cuales 51 adoptados, llegaba a su residencia tras haber participado en una ceremonia religiosa.



En ese momento, la diputada del Partido Social Democrático (PSD), quien también es pastora evangélica, señaló a los medios de comunicación y a las autoridades que su esposo había sido asesinado por hombres que al parecer los venían persiguiendo en una motocicleta.



La parlamentaria atribuyó entonces el crimen a un intento de asalto a la residencia y a la violencia que azota a Río de Janeiro.



Según el comisario Allan Duarte, durante la primera fase de la investigación Flávio dos Santos Rodrigues, hijo biológico del diputado, fue identificado como autor del crimen y Lucas César dos Santos, hijo adoptivo de la pareja, como la persona que compró el arma utilizada.



No obstante, acciones de inteligencia posteriores permitieron a las autoridades apuntar a la diputada como responsable del asesinato de su esposo y establecer que la causa del homicidio "habría sido la lucha por el poder y su emancipación financiera".



La policía cumplió este lunes nueve órdenes de captura y 12 allanamientos en residencias de los presuntos implicados en el asesinato.



Siete hijos de la pareja -cuatro hombres y dos mujeres- figuran entre los detenidos, de los cuales, cuatro eran hijos adoptivos y tres biológicos.



Una nieta de los pastores también fue presa este lunes por las autoridades.



Por ser una parlamentaria activa del Congreso, Flordelis dos Santos Rodrigues cuenta con inmunidad legislativa por lo que solo puede ser detenida en flagrancia por un crimen atroz.



La diputada, que se hizo famosa como cantante de música góspel y tiene diez discos, fue imputada ante el Tribunal Superior de Justicia por los delitos de homicidio triple calificado, intento de homicidio, falsedad ideológica, uso de documentos falsos y asociación delictiva.



La Policía dijo que remitirá a la Cámara de Diputados copia de la investigación para la adopción de las medidas administrativas pertinentes que podrían derivar en la destitución de la parlamentaria para que responda del delito en prisión.