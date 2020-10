Panamá incauta droga en contenedor que salió de Colombia con destino a Italia

Los "600 paquetes rectangulares de presunta droga" distribuidos en "24 maletas" fueron ubicados durante un allanamiento

Por: EFE 07:09 PM / 24/10/2020

Las autoridades de Panamá informaron este sábado 24-O que incautaron 600 paquetes de droga en un contenedor procedente de Colombia y con destino a Italia.



El Ministerio Público panameño no identificó la sustancia ilícita decomisada ni su peso total, mientras que no se informó de detenidos por este caso.



Los "600 paquetes rectangulares de presunta droga" distribuidos en "24 maletas" fueron ubicados durante un allanamiento y registro conjunto de "un contenedor en tránsito" en el puerto de Colón, Caribe de Panamá, de acuerdo con la información judicial.



Panamá es utilizado por grupos transnacionales del narcotráfico como puente para trasegar la droga que se produce en el sur del continente y tiene como principal destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.



El jueves, la Fuerza Aeronaval de Panamá informó de que con el apoyo de la Armada de Colombia incautaron 945 paquetes de droga tras la ubicación de una lancha rápida sin tripulantes en aguas del Pacífico panameño.



La droga, no determinada en su peso ni tipo, fue hallada dentro de 30 bultos que estaban ocultos entre la maleza en las cercanías de donde se ubicó la lancha.



Esta operación se realizó en la Isla San José en el Archipiélago de las Perlas, en el Pacífico Oriental, con el apoyo de una lancha patrullera del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) y de un avión de patrulla marítima de la Armada de Colombia.



"El trabajo en equipo ha sido nuestra fortaleza", y "la colaboración que recibimos de nuestros homólogos en el extranjero, es lo que permite que nosotros tengamos este tipo de resultados", dijo el jueves el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda.



En 2019, los estamentos de seguridad de Panamá decomisaron 90,99 toneladas de drogas, la gran mayoría cocaína, cifra récord para este país, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10 % de ellas extranjeros.