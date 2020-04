Panamá decomisó 1.425 paquetes de droga y detuvo a 3 colombianos y a un hondureño

El decomiso tuvo lugar cerca de la Isla Tigre, en el archipiélago de San Blas (Caribe), y estuvo a cargo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, indicó el MP.

Por: EFE 05:48 PM / 26/04/2020

Las autoridades de Panamá informaron este domingo 26-A que incautaron 1.425 paquetes de droga y aprehendieron a tres ciudadanos colombianos y un hondureño por su presunta vinculación con el alijo.



El decomiso tuvo lugar cerca de la Isla Tigre, en el archipiélago de San Blas (Caribe), y estuvo a cargo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, indicó el Ministerio Público.



Los agentes del Senan avistaron una lancha rápida tripulada por las cuatro personas aprehendidas, cuyas identidades no fueron difundidas, que intentaron huir y en la carrera echaron al agua algunos bultos con la sustancia ilícita no identificada por las autoridades.



"Al realizarse el abordaje de la lancha se encontraron 57 bultos que contenían la supuesta sustancia ilícita. Los paquetes decomisados serán sometidos a los análisis pertinentes para determinar el tipo de droga encontrada", indicó la información judicial, que no precisó el peso total del alijo.



La Fiscalía de Droga de Colón y Guna Yala inició una investigación y los cuatro extranjeros serán puestos a orden de un juez de Garantías en las próximas horas, para legalizar su aprehensión y la imputación de cargos, así como la solicitud de medidas cautelares acorde al hecho investigado, dijo el Ministerio Público.



El pasado 14 de abril las autoridades panameñas informaron de que también cerca de la Isla Tigre se incautaron, con el apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos, 1.076 paquetes de cocaína.

Las autoridades de Panamá decomisaron en el 2019 un total de 90,99 toneladas de drogas, una nueva cifra récord para este país de tránsito de estupefacientes, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10 % de ellas extranjeros.De acuerdo con cifras del Ministerio Público, el año pasado se decomisaron 77,96 toneladas de cocaína, 12,9 toneladas de marihuana, así como 120 kilos de crack y 10 kilos de éxtasis.Panamá es utilizado por los grupos transnacionales del narcotráfico como puente para trasegar la droga que se produce en el sur del continente y tiene como principal destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.