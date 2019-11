Neutro Shorty tras la estampida: “Los menores se están desmayando, lo que está pasando es chimbo”

Redacción Sucesos

@Andialecm / @AncesDiaz

“Yo no vine a mentirles, ni a hacerles daño, nada. Yo vine a cantarles y gratis. Yo no vine a joderlos, a prometerles una vaina política (…), vine a cantarles de corazón. Lo que está pasando es chimbo, hermanos, no se puede”, fueron parte de las palabras que expresó el cantante de rap Neutro Shorty al subir a la tarima donde ofrecería, este sábado 9 de noviembre, un concierto gratis en el Parque del Este en Caracas.

En medio del caos que se desató, tras la estampida, que se generó entre los jóvenes asistentes al concierto por querer ingresar más rápido al lugar, Neutro Shorty alertaba preocupado que, “los menores se estaban desmayando. Yo me siento mal cuando les veo la cara. No quiero que esto siga sucediendo”, se escucha en la grabación difundida por el fotógrafo @AncesDiaz que replicó en su cuenta en Twitter, el periodista Sergio Novelli.

En la grabación se puede notar que Liomar Acosta, nombre del cantante, cuando anunciaba el cambio de fecha para llamar a la calma entre los presentes y por lo que había ocurrido en la entrada, la muerte de una joven que murió aplastada por una reja y los más de 50 heridos por asfixia y politraumatismos que contabilizaban Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos del Área Metropolitana de Caracas.

Luego de emitir el mensaje, el intérprete de rap, bajó de la tarima, mientras el caos continuaba en el parque.

Palabras de Neutro Shorty en el concierto en el Parque del Este, en Caracas, luego de lo ocurrido más tamprano, en la estampida que dejó una persona fallecida y más de 50 heridos. Vía @AncesDiaz pic.twitter.com/BmMCtBJ8zP — Sergio Novelli (@SergioNovelli) November 9, 2019

Sin embargo, el cantante, horas antes de iniciar el concierto, publicó varias historias en su cuenta en Instagram donde llamaba a sus seguidores a asistir y a rechazar los comentarios de quienes lo vinculaban con el Gobierno nacional. Imágenes que luego borró de su red social.