Mujer estranguló a su comadre para robarle $ 400 en Valencia

La mujer confesó y el Cicpc busca a su marido. La víctima "fue golpeada para que dijera dónde estaba el dinero y finalmente la estrangularon”.

Por: Agencias 12:32 PM / 13/12/2020

Dos días después de que la asesinaran hallaron muerta, en Carabobo, a Ariangelis Dexiré Silva Pérez, de 28 años.

Le quitaron la vida en su casa, ubicada en la barriada El Socorro, de Valencia. Vecinos percibieron un fuerte olor que provenía de la vivienda y decidieron entrar. La escena del desorden de la casa vino primero, luego el impacto de hallar a la mujer muerta.

La comunidad alertó al Cicpc, cuyos funcionarios iniciaron la investigación con el rastreo del teléfono de la víctima.

De acuerdo con El Universal, “los detectives lo encontraron, lo tenía su comadre Rebeca García, al detenerla y revisar su teléfono, pudieron determinar el móvil del asesinato: el robo de 400 dólares que habría enviado el esposo de la víctima, el robo fue organizado junto a Carlos Silva Muñoz, alias “El Abuelo”.

El asesinato “fue perpetrado por Rebeca García y Silva, quienes querían quitarle los 400 dólares, pero no sabían que Ariangenlis Silva no había recibido el dinero, ya que su esposo no se lo había enviado, la joven fue golpeada para que dijera dónde estaba el dinero y finalmente la estrangularon”.

García fue detenida tras confesar el asesinato, mientras que funcionarios del Cicpc están tras la pista de “El Abuelo”, reseñó El Universal en su sitio web.