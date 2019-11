09:42 AM

09:42 AM / 28/11/2019

"Mi hermano no tenía armas, queremos que se haga justicia"

L. Dagand

Familiares de Alexis Cárdenas, de 25 años, niegan que él se haya enfrentado a comisiones de las Faes, como desde ese cuerpo informaron el 11 de noviembre pasado.

Su madre, Ángela Barboza, de 62 años, en visita a PANORAMA dijo que su hijo dejó tres hijos y trabajaba en una fábrica elaborando tubos, en la C-3.

“Mi hijo era un buen padre”, dijo Barboza, en varias oportunidades.

Ese día, desde las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), dijeron que el hombre quiso huir al ver a la comisión y terminó abatido en San Francisco.

Cárdenas dejó 3 hijos, dijo su familia

Los voceros lo identificaron con el apodo de "Papá Tuerto" y la institución señaló que el delincuente formaba parte de la banda "Los Chinitos".

El enfrentamiento, a decir de las Faes, fue en la calle 37 con Av 12 del sector El Paraíso, parroquia El Bajo, de San Francisco.

Mayerlin Cárdenas, de 33 años, hermana de Alexis, ofreció su versión y señaló que Cárdenas no tenía ningún prontuario.

“Él no tenía armas, no robaba, no mataba, ni tenía antecedentes, solo trabajaba y vivía para sus tres hijos, porque él era madre y padre a la vez.

No hubo tal enfrentamiento. Nuestros vecinos dicen que los funcionarios llegaron a las 11:00 am, agarraron a mi hermano, lo amarraron, golpearon y dispararon”, aseveró.

La madre y la hermana del fallecido dijeron que el caso es llevado por la Fiscalía 45. Ambas manifestaron: “No vamos a descansar hasta hacer justicia”.