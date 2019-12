Mataron en Colombia a un venezolano de dos balazos

Agencias

A José Rafael León Fernández, un venezolano de 30 años, lo mataron a tiros la noche del miércoles 11-D, en el barrio Los Ciruelos, en el municipio Malambo (Colombia).

Varios pistoleros en moto lo atacaron y escaparon, informó el sitio web de El Heraldo de Barranquilla.

El cuerpo del venezolano presentó dos balazos en la cabeza.



El asesinato ocurrió a las 8:30 de la noche del pasado miércoles, en la calle 12 con carrera 2 Sur, del citado municipio.

Testigos -según pudo recopilar el referido medio- dijeron que León iba caminando, fue interceptado por dos hombres que se transportaban en una moto y el parrillero, sin mediar palabra, sacó un revólver que llevaba oculto en la pretina del pantalón y le propinó los tiros mortales.



Los pistoleros huyeron y León fue llevado hasta el hospital del municipio, donde murió.

“Ese tipo no era de por acá, nunca lo habíamos visto. Además, durante la noche y lo que va del día, no ha venido nadie a preguntar por él, ni un familiar o amigo, solo la Policía Judicial y ustedes”, manifestó un tendero de la zona, quien pidió no revelar su nombre.



“Fue posible identificarlo porque portaba una cedula de ciudadanía venezolana. Lo único que nos han dicho es que esa persona no era del barrio, al parecer lo citaron en ese lugar y lo asesinaron”, manifestó un investigador consultado por El Heraldo.