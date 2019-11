Mataron a tiros y quemaron a un venezolano en Cúcuta

Agencias

Vía La Opinión de Cúcuta

Un venezolano, oriundo del estado Carabobo, fue asesinado a balazos y su cuerpo quemado en Cúcuta, Colombia.



La noche del lunes 4 de noviembre le dijo, hacia las 9:00 pm, a su pareja: “Ya vengo. Voy a dar una vuelta y a traer comida”.



Diana Durán afirmó a La Opinión de Cúcuta que Adonis Adrián Acosta Gutiérrez no volvió a su casa del barrio Toledo Plata.



"A las 2:00 de la madrugada del martes fue asesinado a balazos y, además, sus verdugos le prendieron fuego a la cobija con la que fue arropado. Por ello, terminó quemado y tirado en una zona boscosa que comunica a los barrios Caño Limón con Camilo Daza, junto a la malla que cubre la pista del aeropuerto Camilo Daza", reseñó el citado medio de comunicación.



“Yo me enteré a las 9:00 de la mañana del martes. Como él a veces llegaba tarde, me quedé dormida”, dijo Diana, mientras esperaba ayer en las instalaciones de Medicina Legal, a los padres de Adonis, quienes viajaban desde Valencia (Venezuela) a reclamar el cadáver.



Y añadió: “Yo pensé que se había quedado bebiendo en algún lugar. Pero, como al otro día tampoco llegó, me empecé a preocupar. Cuando salí a la calle me di cuenta de que la gente de la cuadra me miraba y murmuraban. Entonces, fui para donde mi abuela y allá me enteré. Ahí fue cuando salí con mi mamá a Medicina Legal y me confirmaron”.



Adonis Acosta tenía 24 años y hace un año convivía con su pareja en Cúcuta. De una anterior relación tuvo, en Venezuela, un niño, de 3 años.



El coronel José Luis Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró que Acosta Gutiérrez era investigado por su presunta participación en un homicidio en 2018.



“Esta persona sería de un grupo que protege una olla (expendio de drogas) conocida como 'La olla de Miguel'. Estamos en ese proceso investigativo para esclarecer el hecho y lograr la orden de captura de los responsables”, dijo el oficial a La Opinión de Cúcuta.