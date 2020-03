Maltrato animal: Golpearon a un perro, los grabaron y van ante el MP en Guárico

Los agresores está detenidos. Hechos fueron en Zaraza. Al perrito Nerón lo tiene la misión Nevado. Redes están encendidas.

Por: Agencias 03:03 PM / 04/03/2020

Rechazo total. Eso es lo que ha generado la actuación de dos personas que atacaron a golpes a un perro en Zaraza, estado Guárico.

La agresión fue grabada y el video se viralizó.

Informan en tuits, los periodistas Roán Camacho y Eleazar Urbáez, que el perro se encontraba dentro de una vivienda y mordió a un niño que saltó la reja para buscar una pelota que cayó en el patio.

Las dos personas golpean, a través del portón, y se escucha al can. También se oye a vecinas que piden a los dos maltratadores que lo dejaran quieto.

Informan que el perro se recupera de las heridas y los jóvenes se encuentran detenidos, a la orden del Ministerio Público.

Urbáez tuiteó, este 4 de marzo, que funcionarios de la GNB, del municipio Pedro Zaraza del estado Guárico, arrestaron a los dos involucrados en el maltrato animal.

“Vecinos del sector agradecen al capitán GNB Juan Romero y a su equipo por la actuación y aprehensión de los delincuentes. Nerón, como se llama el perro maltratado, está siendo atendido por la misión Nevado y su estado de salud es estable”, dijo Urbáez.

En Bejuma, estado Carabobo, en septiembre de 2019, se conoció el maltrato sufrido por un perrito por parte de 2 jovencitos, que lo metieron en una lavadora. Grabaron la escena y el video se viralizó.

Los chicos fueron arrestados y el gobernador Rafael Lacava deploró la agresión que “adolescentes desadaptados” le causaron al cachorro de 2 meses.

Lacava bautizó al perrito como Drac. Se lo llevó a la Residencia Oficial de Carabobo y dijo que los implicados “quedaron privados de libertad para que les quede clara la lección de que tratar a un animal indefenso de esa manera no solo no está bien sino que es un delito. Ojalá estas cosas no sigan pasando”.