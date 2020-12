MP solicitó detener a diputado de Miranda por agredir a 2 mujeres con pistola

Discusión por compra de celular se viralizó. Fiscal Saab: Al agresor se le imputan los delitos de violencia física agravada y amenaza agravada.

Por: Agencias 03:27 PM / 17/12/2020

La mañana de este jueves 17-D, el fiscal general Tarek William Saab informó, vía twitter, que el Ministerio Público "solicitó orden de aprehensión por vía de excepción -la cual fue acordada- contra Edgar Reyes, diputado al Consejo Legislativo (Miranda) por amenazar con una pistola a la Sra María Fernanda Goncalvez y a su madre".

Los hechos ocurrieron el lunes 14-D en el centro comercial Free Market, ubicado en el municipio Naguanagua del estado Carabobo. "Al agresor se le imputan los delitos de violencia física agravada y amenaza agravada".

El sitio web de Notitarde señaló que Reyes, del partido ORA, publicó un video, en el que explicó que realizó la compra de un teléfono celular a Goncalvez y a su esposo por un precio determinado, le indicaron que tenía que esperar entre 30 y 40 minutos para recibirlo y él acepto los términos.

Dos veces le dijeron que no estaba disponible el modelo y que en la segunda opotunidad le ofrecieron un equipo “mucho más caro”; que también acordó comprar.

“Me vuelven a pedir la misma cantidad de tiempo, luego me dicen que se agotó (…) me ofrecen uno mucho más caro que está en otra tienda y yo les digo que sí”, señaló.

Dijo que le informaron que le dejarían el dinero que él previamente había entregado, con una persona en la tienda ubicada en el centro comercial.

“Yo la llamo y le digo que no. Que yo le entregué el dinero a ella en sus manos y por ende ella tiene que devolverme el dinero en mis manos; cuando me apersoné a la tienda, me quería hacer la entrega una persona que yo no conozco”, afirmó.

El diputado del Consejo Legislativo subrayó que le pidió “respetuosamente” a la encargada que llamara a la dueña y fue entonces “lo que está en el video… la forma como llegan ellos a agredirme”.

En ese sentido, aseguró que desenfundó el arma de fuego como medida preventiva “siempre estuvo abajo (…) tengo evidencias, para que lo evalúen, digieran y saquen sus conclusiones”.