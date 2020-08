MP descarta secuestro en caso Carlos Lanz y solicita a Interpol notificación amarilla

Investigaciones han revelado que demuestran que Lanz salió de su vivienda de forma voluntaria. Su teléfono estuvo activo hasta las 11:30 am del pasado 8 de agosto. La Dgcim y el Cicpc se unieron a la Fiscalía.

Por: Agencias 02:07 PM / 28/08/2020

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) solicitó a Interpol Canadá la emisión de notificación amarilla por la desaparición del profesor Carlos Lanz, registrada el 8 de agosto, como parte de las investigaciones que se realizan para dar con el paradero del conocido luchador social.

“Hemos recibido apoyo de Interpol para analizar cualquier vinculación con el extranjero. Ellos han respondido de manera efectiva a las solicitudes del Ministerio Público, de manera concreta Interpol Canadá. Se les ha solicitado la notificación amarilla, que es específica para localizar a personas que han desaparecido en su país de origen”, informó el fiscal este 28 de agosto.

Adelantó que la hipótesis de secuestro no se ha podido determinar por cuanto las evidencias de las investigaciones no apuntan a este delito: “Debo decir que nuestros fiscales en base a lo recabado se encuentran analizando en otras hipótesis que son parte de la reserva legal y no puedo revelarlas”.

Tras 60 experticias ejecutadas, hasta el momento se ha demostrado que “el profesor Lanz salió de su vivienda de forma voluntaria. No existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su en su hogar o en el entorno”. Además de que no hay testigos, ni se conocen amenazas previas ni contactos posteriores.

Tenemos la información certera de que su teléfono celular tuvo conectividad dentro de su casa a las 11:30 am del 8 de agosto y luego ya no volvió a activarse, señaló Saab.

"(...) la solicitud a Interpol se realizó en base a llamadas que ocurrieron hace unos días en Toronto, Canadá, entre otras pistas".

“La esposa del profesor Lanz informó que el 8 de agosto salió de su vivienda a las 8:30 am y dejó a su esposo durmiendo. A las 11:30 am, aproximadamente, la hija de Carlos Lanz, que estaba en la misma casa, salió de su habitación y se percató de que su padre no estaba, lo que le pareció muy extraño, pues nunca sale sin avisar y menos en la situación de pandemia. Hizo llamadas para saber si estaba con su esposa o con amigos y no dio con él”, explicó el fiscal general.

En tal sentido, Saab añadió que “al regresar su esposa a las 6:30 pm y ver que seguía sin aparecer y que su teléfono estaba apagado, se decidió a denunciar”.

Saab explicó que, preliminarmente, no existe evidencia criminalística de violencia ni en su hogar ni en su entorno. No existen amenazas previas recibidas ni posteriores atribuyéndose el hecho de la desaparición, ocurrida en Maracay, estado Aragua, el pasado 8 de agosto.

Se han realizado a la fecha más de 60 diligencias de investigación por el MP, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y la División General de ContraInteligencia Militar (Dgcim), con experticias forenses a diversos elementos, inspecciones a casas y locales, pruebas de luminol, movimientos migratorios, pruebas de polígrafos, entre otras tareas que se realizan, incluso, mientras el Fiscal daba la conferencia de prensa.

Además, se realizaron análisis de telefonía e inspecciones técnicas de manera constante y múltiples recorridos de acuerdo a las informaciones de testigos; se analizaron grabaciones de cámaras de seguridad, perfiles de cuentas financieras, computadoras, registro de vehículos y las posibles pistas que pudiera arrojar informaciones sin que hasta este momento haya surgido certeza de cuál es la situación registrada.

“El MP y cuerpos de investigación no han escatimado esfuerzo, 24 horas del día desde el hecho, para dar con el paradero de Lanz”, aseguró el Fiscal, quien agregó que la familia ha reconocido y agradecido este esfuerzo del Estado venezolano.

A la fecha se han entrevistado a 22 personas, en la búsqueda de establecer la realidad de los hechos, y ante la extraña y atípica situación vinculada con esta desaparición, asimismo se han sumado a los tres fiscales con competencia en Delitos Comunes y DD.HH., a un psiquiatra en criminalística y dos expertos en poligrafía.

“Hemos venido llevando adelante las pesquisas para ir, poco a poco, en medio de la complejidad de este caso, avanzando en su esclarecimiento. El Ministerio Público seguirá trabajando e informará oportunamente cualquier avance en estas investigaciones de forma responsable”, concluyó.