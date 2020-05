"Los Monstruos de Guarenas': mataron a su bebé de 3 meses y simularon rapto"

Lágrimas, abrazos y un video grabado para pedir ayuda. Con ese montaje pretendieron ocultar una dolorosa verdad.

Cherry Ríos y Belexis Morales recurrieron a la prensa para “denunciar” que su hijo, un bebé de apenas 3 meses, había sido raptado en Guarenas, estado Miranda.

“Se lo quitaron a mi esposa”, decía el hombre a la cámara que captaba la angustia de perder a un hijo.

A través del periodista Bryan Cárdenas se dieron a conocer las fotos del bebé. Un angelito.

“Ellos pidieron que esto sea difundido, por favor ayuden a circular esta noticia. Fotos del niño de tres meses que fue arrebatado de la vida de sus padres”, tuiteó Cárdenas y el mensaje se replicó este sábado 9 de mayo junto a una lluvia de oraciones para que el niño volviera pronto a los brazos de sus papás.

Bryan Cárdenas fue alertado por la comunidad y dijo en twitter poco antes del mediodía de este 10 de mayo: “Vecinos de la zona de la urbanización donde residen los padres Cherry Ríos y Belexis Morales, me informan que los mismos fueron conducidos esposados por efectivos del Cicpc, hace minutos”.

Ya en la zona y redes comienzan a llamarlos "Los Monstruos de Guarenas".

En otros tuits informaba desde el lugar donde estaba sepultado el bebé: “Según informaciones, el cuerpo del niño se encuentra enterrado y los funcionarios del Cicpc están esperando al médico forense para el levantamiento del cadáver”.

El cadáver fue encontrado y seguidamente trascendía: “Funcionarios del Cicpc luego del levantamiento del cuerpo, allanaron la residencia de los padres presuntamente involucrados en el homicidio de su hijo”.

El “rapto” del bebé, según lo dicho por su padre, fue el jueves 7 de mayo, entre las 7:00 y 8:00 de la mañana.

La información del rapto no calaba en la comunidad y comentarios de todo tipo circulaban en redes sociales.

Cárdenas quiso entrevistar a la pareja y tuiteó este sábado: “El padre de Yéremi, Cherry Ríos, fue quien me atendió (jueves) desde la puerta de su casa y me dijo: ‘Esto es verdad, cuiden a sus hijos, no lo creemos hasta que nos pasa. No te puedo atender en estos momentos, hablamos mañana".