La tuberculosis mató al asesino de Mónica Spear

Murió en la cárcel de El Dorado.

Por: Agencias 11:07 AM / 24/07/2020

Alias "El Gato", el asesino de la exreina de belleza y actriz Mónica Spear y su esposo, Thomas Henry Berry, murió de tuberculosis en la cárcel. Así lo informó la noche de este jueves 23 de julio el periodista Deivis Ramírez Miranda.

A través de tuits, el comunicador señaló que la muerte de Gerardo Contreras Álvarez ocurrió el pasado 13 de juli en la cárcel de El Dorado, estado Bolívar.

"El joven estaba condenado a 26 años de prisión por homicidio calificado. En principio había sido recluido en El Rodeo II, luego fue trasladado al penal de Tocuyito (Carabobo), y de ahí al estado Bolivar. El traslado se debió a su mala conducta en el penal y le aplicaron sanción disciplinaria. Allí presentó un cuadro clínico de afección pulmonar severa. Fue atendido por personal de salud del penal, pero murió al complicarse", amplió en Twitter.

El 6 de enero de 2014, Mónica viajaba en auto con su esposo y su hija Maya cuando se quedaron varados en una autopista en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Allí, delincuentes de la zona robaron y asesinaron a la pareja. La niña resultó lesionada.

El asesino de la miss Venezuela 2004 y su esposo confesó no arrepentirse del crimen que perpetró: "Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella … no me arrepiento" y "sé que algún día voy a salir de aquí", declaró Contreras desde su celda a los autores de un libro que relata cómo fue el hecho que costó la vida de Mónica Spear.

“El Gato” llegó a decir que el robo en la carretera Valencia-Puerto Cabello, a la altura del sector El Cambur, fue planificado entre 6 personas. Colocaron piedras en la vía y esperaron. Dos vehículos, incluido el de la artista, se accidentaron.

El drama es por todos conocido.