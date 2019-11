10:40 AM

13/11/2019

La historia delictiva de “El Chamut”

Redacción Sucesos

Agencias

Helí Heberto Fernández Chamunt, apodado "El Chamut", era uno de los 10 delincuentes más buscados en el estado Zulia. El Min-Interior informó la noche de este martes 12-N que cayó abatido. Enfrentó al Cicpc en la avenida La Limpia, de Maracaibo.

El Cicpc había informado, en febrero de 2018, que "El Chamut' tenía notificación roja de Interpol, estaba solicitado por homicidio calificado en modalidad de sicariato, homicidio intencional, asociación para delinquir y robo de vehículo".

Desde su fuga, en septiembre del 2018, de un centro médico de Barranquilla, se desconocía su paradero.

En el vecino país, "El Chamut" estuvo preso desde febrero de ese año. Lo capturaron en Cartagena.

El 15 de febrero de 2018, el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó a través de redes sociales que había sido capturado uno de los diez delincuentes más buscados del estado Zulia.

La detención de produjo durante un procedimiento de la Policía de la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, donde "El Chamut" se encontraba escondido, dijeron autoridades policiales.

El director del Cicpc precisó que “la captura se logró gracias al intercambio de información entre detectives del Cicpc y de la Policía de Colombia”.

“El Chamut” había resultado herido en una balacera en la playa de La Boquilla, el 5 de febrero de 2018.

“Estaba bajo custodia en la clínica San José de Torices, en Cartagena”, especificó Rico. Uno de sus cómplices resultó muerto.

Fernández, quien tenía notificación roja de Interpol, estaba solicitado por homicidio calificado en modalidad de sicariato, homicidio intencional, asociación para delinquir y robo de vehículo”, precisó Douglas Rico.

El Cicpc lo había reseñado en 2010 por tener nexos con un cuádruple homicidio en Los Cortijos, al sur de Maracaibo.

También se divulgó que había pertenecido a la policía del municipio La Cañada de Urdaneta. Fue señalado como autor intelectual del homicidio de Hugo Morales y Karen Blanco, perpetrado en junio de 2011 frente a un restaurante en la calle 67, Cecilio Acosta.

En diciembre de 2018, el alcalde de "Jesús Enrique Lossada" responsabilizó, en rueda de prensa, a "El Chamut" de la muerte de su sobrino y un chofer de la municipalidad.

David Mujica, de 22 años, hijo del diputado al Clez, Edgar Mujica fue atacado a balazos, junto a Melesio Maparí, la noche del 30 de noviembre cuando se movilizaban por el sector Lo De Doria.



El alcalde responsabilizó totalmente del doble crimen a la banda de alias ‘El Chamut’. “Es la banda más peligrosa del estado Zulia y a ellos los hago netamente responsable de este crimen en contra de mi sobrino”, manifestó el 4 de diciembre pasado.



Mujica aseveró que ese grupo delictivo se fortaleció en “esa gran obra del comandante Chávez, que es El Diluvio, porque ellos eran quienes les daban la seguridad a ellos, fue Odebrecht cuando llegó allí la que los involucró en la obra. Se convirtieron en contratistas.

Tienen un mundo financiero muy importante y miren las consecuencias, pero no tengo miedo, siento temor por mi familia, pero estamos dispuestos a seguir adelante”, declaró en rueda de prensa, acompañado de Edgar Mujica.

Aseguró que este crimen "no se trata de una venganza, ni sicariato, ni guerra entre bandas", se trata de “un sicariato político”.

“Estas son unas personas que no les gusta que hagamos la entrega del Clap casa a casa, porque trastocamos un negocio, no les gusta que asignemos personas a un trabajo en la que ellos no estén involucrados", sostuvo la autoridad municipal de "Lossada".