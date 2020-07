Juez avala prueba que demostraría que muerte de Martín Elías "fue un homicidio culposo"

El exceso de velocidad, determinante. Conductor sigue sin aceptar cargos. El hijo de Diomedes Díaz murió en abril de 2017.

Por: Agencias 04:04 PM / 27/07/2020

En Colombia es noticia la tarde de este lunes 27 de julio una decisión tribunalicia: el juez cuarto penal del circuito de Sincelejo avaló una evidencia que podría ser definitiva para corroborar el argumento de la Fiscalía de que la muerte del cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta "fue un homicidio culposo por exceso de velocidad".

El medio informativo Blu Radio recordó que por este delito, ya la Fiscalía acusó formalmente a Armando Quintero, conductor del vehículo en el que murió el 'Gran Martín Elías' aquel 14 de abril de 2017-- Viernes Santo Santo-- , en la vía entre Lorica (Córdoba) y San Onofre (Sucre), a la altura de Aguas Negras.

Así quedó la camioneta en la que iba el artista, tras salir de una presentación.

Durante la pasada audiencia, realizada de manera virtual el 13 de julio, por la pandemia, "el juez aprobó que se esgrima como prueba el informe técnico de Automotores Toyota Colombia, marca de la camioneta en la que se desplazaba el hijo de Diomedes Díaz.

Según este informe, explica el diario El Tiempo, muestra la velocidad que llevaba el vehículo 4,7 segundos antes del accidente, del cual se apoya la Fiscalía para reforzar la acusación en contra de Armando Quintero por homicidio culposo.



De acuerdo con el informe de ATC, la camioneta iba exactamente a 159 km por hora hasta 3,2 segundos antes del accidente. Y que, al momento de ocurrir el mismo, registró 116 km por hora de velocidad.

El conductor Armando Quintero no ha aceptado el cargo desde que fue acusado por la Fiscalía en 2019. La próxima audiencia está fijada para el 30 de septiembre, divulgó Blu Radio.

Agrega El Tiempo que "para la representación de la víctima, que en este caso son apoderados de la viuda Dayana Jaimes, ir a 159 km por hora en una vía que tiene fijado un límite de velocidad de 50 km por hora es una contundente muestra de la "imprudencia que disminuye la probabilidad de sobrevivir de los ocupantes del automotor".

Según el abogado Oscar Serra, "aquí ya no vamos a pasar de la especulación, de que fue que no tenía cinturón, de que fue que la vía estaba en mal estado o que el conductor estaba trasnochado o no. El exceso de velocidad es lo que explica el suceso lamentable".