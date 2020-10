Joven de 17 años 'jugaba' con un arma de fuego y mató a una mujer

Buscan a dos personas más por la muerte de Yusmerwyn Jordán Vásquez. Sucedió en Caracas.

Por: Agencias 02:30 PM / 22/10/2020

Una joven de 20 años de edad murió al recibir un balazo en la cabeza... por accidente.

Lo que empezó como un 'juego' terminó en desgracia. Por el caso está detenido un joven de 17 años y la víctima fue identificada como Yusmerwyn Rosmary Jordán Vásquez (20) quien residía en la urbanización Felipe Acosta Carles, de la parroquia Coche, municipio Libertador.

La tarde del miércoles, publicó el periodista Eligio Rojas, el adolescente se encontraba en casa de la mujer, junto a otras dos personas. Y en un momento, el joven comenzó a manipular un arma de fuego.

De acuerdo con las versiones, "el joven apuntó a la mujer presuntamente para asustarla y disparó a su cabeza. Yusmerwyn fue llevada a un CDI cercano donde ingresó sin signos vitales".

La familia de la víctima pide justicia. "Esos no son juegos; no sé si la mataron accidentalmente. Ahora tengo que consolar a mi madre, que aún no cree lo que pasó. Me llama gritando, desconsolada, porque es un dolor muy grande. Ellos eran amigos de mi hermana, sé que uno está detenido ahora. Pero faltan dos", lamentó Yuleimy Padilla en la morgue de Bello Monte, en conversación con Caraota Digital.