Interpol publica notificación amarilla por el caso Carlos Lanz

El politólogo desapareció el pasado 8 de agosto en Maracay, Aragua.

Por: Agencias 06:18 PM / 30/08/2020

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que fue publicada la notificación amarilla solicitada por el Ministerio Público el pasado 28 de agosto, con la intención de dar con la ubicación del profesor Carlos Lanz en cualquiera de los 194 países integrantes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que explica que “una notificación amarilla es una alerta policial mundial para ayudar a localizar a personas desaparecidas. Su difusión puede aumentar las probabilidades de localizar a una persona con dichas características”.

El pasado 28-A, Saab señaló que la hipótesis de secuestro no se ha podido determinar por cuanto las evidencias de las investigaciones no apuntan a este delito: “Debo decir que nuestros fiscales en base a lo recabado se encuentran analizando en otras hipótesis que son parte de la reserva legal y no puedo revelarlas”.

Tras 60 experticias ejecutadas, hasta el momento se ha demostrado que “el profesor Lanz salió de su vivienda de forma voluntaria. No existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno”. Además de que no hay testigos, ni se conocen amenazas previas ni contactos posteriores.

Lanz desapareció el 8 de agosto. "Tenemos la información certera de que su teléfono celular tuvo conectividad dentro de su casa (en Maracay) a las 11:30 am del 8 de agosto y luego ya no volvió a activarse", expresó Saab.

"(...) la solicitud a Interpol se realizó en base a llamadas que ocurrieron hace unos días en Toronto, Canadá, entre otras pistas".

“La esposa del profesor Lanz informó que el 8 de agosto salió de su vivienda a las 8:30 am y dejó a su esposo durmiendo. A las 11:30 am, aproximadamente, la hija de Carlos Lanz, que estaba en la misma casa, salió de su habitación y se percató de que su padre no estaba, lo que le pareció muy extraño, pues nunca sale sin avisar y menos en la situación de pandemia. Hizo llamadas para saber si estaba con su esposa o con amigos y no dio con él”, explicó el fiscal general.

En tal sentido, Saab añadió que “al regresar su esposa a las 6:30 pm y ver que seguía sin aparecer y que su teléfono estaba apagado, se decidió a denunciar”.