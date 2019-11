Inicia captación para formación profesional de funcionarios del Cpbez

Nota de prensa

La Gobernación del estado Zulia, a través de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, informa que se encuentra abierto el proceso de captación para la formación profesional de funcionarios que deseen pertenecer al Cuerpo de Policía Bolivariano del estado Zulia (Cpbez), desde este miércoles 27 de noviembre hasta el próximo viernes 29.

El comisionado jefe, Ricardo Lugo, secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, informó que la acción se practica bajo orientaciones del gobernador Omar Prieto, con el fin de incorporar a profesionales para ser formados en el ámbito policial, moldearlos en habilidades físicas requeridas y actitudes necesarias para ejecutar su labor con honestidad y eficiencia, como lo estipulan los paradigmas del actual modelo de ejercicio.

Los interesados deberán acercarse hasta la sede de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, ubicada en la calle 71 con Av 3H de Maracaibo, en horario de 8:00 am a 12:00 del mediodía.

“Quienes sientan el llamado de cumplir con tan digno compromiso patrio deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser venezolano, tener una edad comprendida entre 18 y 28 años, ser profesional universitario (TSU o Lcdo), no poseer antecedentes penales, no estar sujeto interdicción penal, no haber sido destituido de ningún organismo, no poseer tatuaje y poseer una estatura mínima para las mujeres de 1.50 centímetros y para los hombres de 1.60 centímetros. Al igual es indispensable presentar cédula de identidad laminada, resumen curricular (con copias de los soportes) y una carpeta amarilla, tamaño carta”, describió Lugo.