Halló muerta a su mujer y dice que le robaron el teléfono celular y la ropa

Maribel Eugenis Rodríguez García, de 47 años, fue hallada sin vida este martes. Hermanas no sabían de ella desde el domingo.

Por: Redacción Sucesos 10:30 PM / 26/02/2020

La última vez que vieron a Maribel Eugenis Rodríguez García, de 47 años, fue el domingo 23 de febrero en la noche.

Según sus familiares, la mujer había ido a su casa, ubicada en la calle 99K del barrio Pradera Alta, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, al oeste de Maracaibo, a darle una vuelta, pues llevaba meses sin habitarla. Se había mudado a la vivienda de su suegra, donde atendía un abasto con su esposo.

Pasó el lunes y no regresó. El martes 25-F, al mediodía, fue hallada muerta por su pareja, contó Sonet Rodríguez, una sus hermanas mayores, a las afueras del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) del Cicpc.

“Aún no está claro lo que le pasó. Los cicpc que fueron a buscar evidencias dicen que en la casa no había nada. Pero según su esposo se llevaron un ventilador, su teléfono celular, un filtro y su ropa. Lo extraño es que la casa estaba cerrada y las llaves no aparecen (…)”, señaló con incertidumbre la pariente.

“Esperamos que con la autopsia se revele alguna pista. Si fue muerte natural como nos quieren hacer creer o alguien conocido la atacó porque sus cosas no aparecen”, añadió.

“Nosotros vivimos en Pomona. Cuando nos avisaron eran las 6:00 de la tarde, veníamos de pasear en la Vereda del Lago. Ya su marido había buscado al Cicpc. Yo la había echado de menos, pero pensé que estaba en su casa (…)”, manifestó Rodríguez, mientras esperaba la entrega del cuerpo Maribel Eunis para darle sepultura.