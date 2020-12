Gobernador: "Comienza una batalla contundente contra las bandas delictivas"

"Hemos neutralizado a 13 delincuentes en las últimas semanas. La mitad, vinculados a delitos de extorsión": G/D Manuel Castillo Rengifo, comandante de la Zodi 11 Zulia.

Por: Redacción Web 01:45 PM / 14/12/2020

"No me puedo llamar gobernador del Zulia si no me pongo al frente y de manera contundente en la lucha contra los grupos estructurados de delincuencia organizada".

Así lo planteó el gobernador Omar Prieto, quien en rueda de prensa, acompañado de todas las autoridades policiales y militares de la entidad, lanzó un plan de seguridad contra las bandas del Zulia. "Me pongo al frente de este comando", aseveró.

"Como gobernador del Zulia asumo el papel de estar al frente de este comando de Seguridad para los zulianos y las zulianas, para poder regresar la seguridad que han tratado de quitarle a los zulianos y las zulianas (...) para nadie es un secreto el avance que han tenido las extorsiones en todos los ámbitos, ya que la mayoría de estos delitos tienen un esquema casi que copiado para avanzar en la cadena de extorsión a ver quien o no paga", dijo Prieto.

"Las bandas le han decretado la guerra al Zulia y nosotros hemos aceptado, vamos al combate", agregó el gobernador, quien dio la rueda de prensa desde la Residencia Oficial.

"Hoy comienza una batalla contundente contra las bandas delictivas", dijo Prieto, mientras el G/D Manuel Castillo Rengifo, comandante de la Zodi 11 Zulia, detalló: "Hemos neutralizado a 13 delincuentes en las últimas semanas. La mitad, vinculados a delitos de extorsión".

En lo que va de año, se han producido 21 ataques con granadas y hasta armas largas contra negocios y viviendas en varios municipios zulianos.

”Las granadas utilizadas para la extorsión provienen de Colombia", afirmó de su lado el mayor general José Santiago Moreno Martínez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Occidental.

El gobernador Omar Prieto aseguró que "la meta es neutralizar las bandas delictivas y frenar la extorsión".

"Han tratado de sembrar el terror contra las zulianas y los zulianos (... ) estamos obligados a hacer lo que tengamos que hacer para darle tranquilidad al pueblo. Seamos la pesadilla de quienes quieren quitarle los sueños".