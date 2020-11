Fotos y video/ Murió arrollada una joven larense por bus en Chile

Emely Rojas tenía 24 años. La víctima iba a su trabajo. Autobús lo conducía una mujer. Ciclistas realizaron velatón y anuncian nueva protesta para este viernes.

Por: Agencias 09:31 AM / 13/11/2020

Una venezolana, de 24 años oriunda del estado Lara, murió arrollada en Chile. Era ciclista y su muerte ha generado una ola de protestas por el irrespeto a la vida y a las señales de tránsito

Aunque su mamá y su hermana le pedían que dejara de salir en bicicleta, Emely "era una defensora de los derechos de los ciclistas y una activa asistente a manifestaciones a favor de protocolos de seguridad para los pedaleros", reseñó @CronicasDeChile.

El trágico suceso ocurrió a las 7:00 am de este jueves 12-N en la avenida Providencia con Av Holanda, en Santiago de Chile. Fue impactada, cuando iba a su lugar de trabajo en Providencia (un café-pastelería) desde la comuna de Recoleta, por un bus de la Red de Transporte Metropolitana de Santiago.

Según medios chilenos, la unidad la conducía una mujer que declaró en tribunales, pero fue liberada en la tarde. Un video recoge el momento del impacto y, según lo narrado en un noticiero, unos 30 metros más adelante la conductora detiene la marcha y camina hacia donde está la venezolana, que murió en el sitio.

Emely, de padres chilenos, era ecologista y estudiante de ingeniería civil en el Instituto Profesional Aiep, en Chile. En Barquisimeto, la noticia de su muerte causó impacto en decenas de familias, sobre todo las vinculadas con la unidad educativa instituto La Salle", agregó esa cuenta.





Para el portal Meganoticias, Pabla Rojas, hermana de Emely, recordó que hablaba con unos compañeros las noticias del día cuando le dijeron: 'Mira, se llevaron a una joven que andaba en bicicleta esta mañana', pero jamás pensé que iba a ser mi hermana".

También señaló a ese medio: "Le dije (a Emely) no quiero que sigas saliendo en bicicleta'. No quiero. Mi mamá también se lo decía. Incluso, la semana pasada dijo: 'Conchale, hasta cuándo va a seguir, uno más, una más en la lista, hasta cuándo por favor, cuando van a hacer algo acá en el país'".

Las hermanas se habían ido en 2018 a ese país. En Chile, entre enero y septiembre de 2020, se registraron más de 80 muertes de personas transitando en vehículos de dos ruedas, apunta Meganoticias.

"Aquí no respetan las señales de tránsito. No hay una cultura que cuide a una persona que ande en bicicleta (...) No quiero que mi hermana sea un número más, no quiero que su muerte quede impune", enfatizó Pabla Rojas.

La tarde de este jueves, ciclistas realizaron un velatón para despedir a Emely y prevén para este viernes 13-N, con la consigna #nomásciclistasmuertos, llevar adelante una jornada de paralización hacia las 6:30 pm. “Las calles se detienen si no son seguras para todos sus habitantes", dicen los ciclistas, quienes demandan acciones a las autoridades.