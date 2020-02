Fotos / Merlano en tribunal de Caracas: "Me iban a asesinar y a enterrar en Valledupar"

Impactó por su elegancia. Lucía un blazer rojo, pantalón negro ceñido y zapatos altos. "Soy una perseguida por Iván Duque".

Una audiencia especial por el caso Aída Merlano se desarrolló la tarde de este jueves 6 de febrero en el Palacio de Justicia de Caracas. La excongresita barranquillera llegó a los tribunales custodiada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Impactó por su elegancia. Lucía un blazer rojo, pantalón negro ceñido y zapatos altos.

Merlano solicitó a los tribunales venezolanos una audiencia especial para ser escuchada por los medios de comunicación, en especial, por los periodistas colombianos.

La audiencia ante el Tribunal Especial con Delitos Vinculados al Terrorismo, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue solicitada por Merlano porque deseaba declarar.







Merlano fue recapturada en Maracaibo la tarde del lunes 27 de enero por las Faes.



La mujer fue presentada ante el juzgado luego que, la semana pasada en Maracaibo, la Fiscalía 35 la imputara por usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.



La excongresista en 2018 fue condenada a 15 años de prisión en Colombia por corrupción, luego de haber participado en la práctica de compra de votos.

"¿Me pregunto cuál fue el delito que cometí?", cuestionó Merlano este jueves en Caracas.



En octubre de 2019 se fugó. Había pedido una consulta odontológica y de la clínica escapó. Su fuga de película quedó grabada.

"Soy perseguida por el presidente Iván Duque para asesinarme’’

Aída Merlano declaró este jueves que el presidente de su país, Iván Duque Márquez, la persigue para asesinarla.

En el portal de Noticias Cartagena reseñaron que la excongredsista declaró: “Si algo me pasa a mí o a mi familia quiero que sepan que el culpable es Álvaro Uribe Vélez y las familias Char y Gerlein. Estoy abierta a dar entrevistas, que se abra un caso. Los únicos responsables de lo que me ocurra a mí y a mi familia son Uribe, los Char y los Gerlein, quienes organizaron la fuga y mi asesinato”.

Asimismo, dijo que quienes cuidaban de ella mientras estaba refugiada en la ciudad de Valledupar fueron asesinados una vez ella se fugó a Venezuela.

“El Gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban asesinar y a enterrar en una finca de Valledupar para que nunca me encontraran. Yo estuve refugiada en una finca en Valledupar, posteriormente me fugué a Venezuela y a quienes me cuidaban los asesinaron”, añadió Merlano.

"Pido disculpas por entrar al país así, de forma ilegal", expresó Merlano durante su declaración en una audiencia especial realizada en el Palacio de Justicia, en Caracas, donde aseveró que le realizaron un montaje para que los líderes de la política tradicional del país neogranadino pudieran seguir trabajando.

Destacó que la compra y venta de votos es la política dentro del Senado de Colombia. "Fui testigo de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales, como la de Álvaro Uribe", sostuvo según reseña noticias.canal1.com.co

"Aquí he encontrado paz"

Merlano comentó que en Venezuela se siente tranquila y ha pedido la ayuda del presidente Nicolás Maduro.

“Pido se me brinde protección a mi integridad, aquí he encontrado paz. No dormía, no hablaba. No tengo miedo a la justicia, sino al Gobierno colombiano, a que me maten. Pido al presidente de este país, si este caso se tiene que llevar a tribunales internacionales, que me ayude. Soy víctima del Gobierno de Duque. Antes de regresar, quiero que Colombia sepa todo”.