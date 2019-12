Fotos / Dos modelos, entre las víctimas del siniestro de avioneta en Charallave

Agencias

Dos modelos, perdieron la vida, el jueves 19-D, en el accidente de la avioneta que cubría la ruta Guasipati-Caracas.



Una de las víctimas es Ana Fois Colina y, según se lee en su cuenta de Instagram, celebró su cumple en la Gran Sabana hace 4 días.

La otra joven fallecida es Marielbys Alejandra Contreras Cárdenas, dan cuenta reportes policiales.

Ana Fois celebró su cumpleaños en la Gran Sabana

La animadora Carla Field dedicó varios mensajes en Instagram a la joven. "La modelo más linda que pude tener", escribió sobre un video en el que aparece modelando Fois.

En otras publicaciones, agregó: "Gracias por haber sido siempre tan especial. De esas personas que siempre tienen una sonrisa, de esas personas que no le dicen nunca no a un favor. Me quedo con lo bonito que nos dejaste".

En la aeronave viajaban 9 personas. El capitán era Héctor Alemán.



En el sitio web de Últimas Noticias se señala que la otra joven fallecida es Daisy Maigualida Colina Polanco.

Marielbys Contreras y Ana Fois.

En el aeroplano viajaban los empresarios Humberto José Vivanco Quintero, Mariano Agustín Díaz Ramírez y Alejandro Enrique Suegart Bonnet. También viajaba Rafael José Araujo Cardozo.

De Díaz Ramírez se dijo que era el presidente de Metropolitanos FC y a Suegart se lo vincula, en redes sociales, con la restauración del Hotel Humboldt.