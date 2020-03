Exsenadora Merlano: “Las pruebas las pienso entregar en unos escenarios legales”

Merlano aseveró que no tiene problemas en responder por sus errores, pero quiere hacerlo ante a una justicia de verdad.

Por: Agencias 01:50 PM / 01/03/2020

La exsenadora colombiana Aída Merlano, condenada a 15 años de prisión por delitos electorales en su país, aseguró que presentará las pruebas que sustentan las acusaciones que ha realizado públicamente ante instancias legales.

En una entrevista concedida al medio colombiano El Heraldo afirmó que las pruebas que tiene en su poder son “suficientes” para determinar que todas las afirmaciones y denuncias que ha hecho públicamente tienen total veracidad.

“Esas pruebas que yo pienso entregar, las pienso entregar en unos escenarios legales. En un día no puedo contar todo. Yo quiero solucionar rápido mi problema, yo no quiero ser una prófuga de la justicia, yo quiero responder ante mis errores, responderle a la justicia pero a una justicia de verdad”, dijo.

Merlano aseveró que no tiene problemas en responder por sus errores, pero quiere hacerlo ante a una justicia de verdad, “con garantías y no ir a pagar una condena de unos delitos que yo no cometí. No tengo porqué ser la mártir e ir a pagar una condena de unos delitos que no cometí”.

A un mes y días de su captura por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, Merlano sostiene que espera que se conozca su caso en el mundo entero y que haya justicia.

En Colombia hay una verdadera mafia política “que funge de transparencia y no son más que una cuerda de criminales que poco a poco se están apoderando del país”.

“Si (Iván) Duque quiere desmentirme, que lo haga; pero yo voy a demostrar que estoy diciendo la verdad y eso me hace a mí un objeto militar para ellos, para las familias poderosas”, aseguró Merlano.