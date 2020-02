“Estamos sorprendidos con la muerte de Jorge”: habla el hermano del estudiante de URU

Jorge Andrés Reyes Pérez tenía 17 años, era alumno de ingeniería en computación.

Por: Redacción Sucesos 05:20 PM / 19/02/2020

Confundidos y consternados se encontraban los padres de Jorge Andrés Reyes Pérez, el estudiante de 17 años del segundo trimestre de ingeniería en computación de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) que murió tras caer de una rampa que une a los módulos 3 y 4 de esa institución, la mañana de este miércoles 19 de febrero.

Los progenitores estaban en la sede de la División de Homicidios del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas) a donde acudieron casi cuatro horas después de recibir la trágica noticia.

Omar, hermano paterno del adolescente, confirmó que Jorge Andrés no padecía de ninguna enfermedad. Dijo que en mayo iba a cumplir la mayoría de edad.

“No sabemos qué pasó, él no estaba enfermo, no sufría de convulsiones como dijeron, todo es tan extraño. Él no tenía motivos. Estamos sorprendidos”, expresó.

Dijo que, incluso, Jorge Andrés tenía novia que también estudia en la misma universidad y estaba en clases para el momento en el que ocurrió la caída del joven.

“Yo trabajo en San Francisco y recibí una llamada con la noticia”, expresó.

Igual de sorprendidos y tristes que sus familiares se encontraban los alumnos de la casa de estudios, ubicada en la avenida El Milagro. Lamentaron el hecho.

“Se dicen muchas versiones, pero es triste porque era un chamo que apenas estaba empezando la carrera”, dijo un grupo de estudiantes que se encontraba en el área del estacionamiento comentando lo ocurrido y el impacto que generó en esa comunidad universitaria.

Sin embargo, trascendió que el estudiante de ingeniería en un grupo de whatsapp había alertado de que “hoy (miércoles) pasaría algo”.

También en los estados de su teléfono escribió un texto en el que opinaba sobre la muerte y la decisión de acabar con su vida.

A las 11:40 de la mañana llegó a la URU una comisión de Homicidios a efectuar las experticias en el área donde cayó Reyes Pérez.

Tras el impacto, Jorge fue ayudado por unos compañeros y una profesora, quienes lo trasladaron hasta el Hospital Central, donde luego remitieron al Hospital Universitario. Allí murió.

Jorge era el mayor de dos hermanos. Vivía en el sector Valle Frío de la capital zuliana. Estudió secundaria en la unidad educativa Luis Delgado Ruz.