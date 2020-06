En operativos en Anzoátegui y Mérida incautaron más de 2 TON de droga

Fiscal Saab: En Anzoátegui fueron detenidas 10 personas acusadas de "tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas", "asociación para delinquir" y "legitimación". Por: EFE 03:00 PM / 25/06/2020 Las autoridades venezolanas incautaron más de dos toneladas de droga, 1.937 kilos de marihuana y 235 kilos de cocaína, en dos intervenciones policiales, informó este jueves 25 de junio el fiscal general, Tarek William Saab.







"Las dos incautaciones de droga en (los estados) Anzoátegui y Mérida ratifican el compromiso del Estado venezolano en la lucha contra el trafico de drogas, un cáncer lamentable que afecta a todo el planeta", dijo el fiscal en una declaración.





En la primera intervención, en el estado Anzoátegui, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautó de 1.937 kilos de marihuana.Además, fueron detenidas diez personas acusadas de "tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas", "asociación para delinquir" y "legitimación".En Mérida, la GNB decomisó 235 kilos de cocaína y detuvo a tres personas, también acusadas de tráfico ilícito y asociación para delinquir.El fiscal destacó que las casi dos toneladas de marihuana incautada estaban cubiertas "con un típico ropaje" utilizado en Colombia, lo que, a su juicio, no es "casual"."Con este tipo de tela trafican (en Colombia) no solo droga, sino otro tipo de contrabando", expuso Saab.En su opinión, Colombia es un "lamentable espejo de estado fallido" y aseguró que Venezuela "es víctima de esta situación, pues no produce cocaína ni marihuana y tiene bajos niveles de consumo".Sin embargo, según Saab, Venezuela "debe enfrentar poderosas mafias transnacionales que trafican drogas y tratan de usar" el territorio del país caribeño.El fiscal venezolano ofreció cifras del balance de 2020 en la lucha antidrogas y destacó que se han incautado 6.990 de marihuana, 5.157 kilos de cocaína y 745 gramos de heroína.