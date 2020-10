Detenidos 22 inmigrantes venezolanos en Trinidad y Tobago

Las autoridades dijeron que no tenían documentos de identidad ni permisos de residencia.

Por: EFE 08:30 AM / 25/10/2020

Las autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron a 22 inmigrantes venezolanos que fueron localizados en el área de El Socorro, a unos 10 kilómetros de la capital del territorio caribeño, Puerto España, según un comunicado divulgado este domingo 25-O.



La detención de los venezolanos, que no tenían documentos de identidad válidos ni permisos de residencia, se produjo por ingreso ilegal en el país durante una operación contra el crimen realizada en esa zona durante la que se ejecutaron varias órdenes de arresto y allanamientos domiciliarios.



Posteriormente, las 22 personas detenidas fueron trasladadas al Centro de Salud El Socorro, donde fueron examinadas médicamente, y después trasladadas a las comisarías de San Juan y Morvant, desde donde se contactó al personal de la División de Inmigración.



El empeoramiento de la situación en Venezuela ha provocado en los últimos meses un incremento en el número de las personas de ese país que tratan de entrar de forma ilegal en Trinidad y Tobago.



Las autoridades de Puerto España, debido a la pandemia del covid-19, han endurecido los controles de entrada al país, donde como otros territorios de la región el número de contagiados por coronavirus ha aumentado en los últimos meses y semanas.



Desde Venezuela se ha denunciado desde 2019 la actitud hostil que asegura mantiene el Gobierno de Trinidad y Tobago con los venezolanos.



Según fuentes no oficiales más de 55.000 venezolanos huyeron de crisis que atraviesa su país y se instalaron en Trinidad y Tobago en los dos últimos años, aunque una parte regresó.



El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció en junio de 2019 la puesta en marcha de un proceso de registro de 14 días para permitir a los venezolanos permanecer hasta un año con el derecho a trabajar y estar protegidos por las leyes locales contra los abusos de los empleadores, especialmente en relación con el salario mínimo.



El proceso, que estuvo abierto para los que permanecían legal o ilegalmente, también fue una medida que permitió recopilar datos sobre el número de venezolanos que llegaron y viven en Trinidad y Tobago, una vez que no hay datos precisos sobre ese colectivo, aunque se estima que hay unos 24.000 en total.