Desgarrador: “Fátima fue un regalito para que Mario no abusara de sus propias hijas”

Tía de "Mario N" ofrece el testimonio. Irma encaró a la pareja, que pretendió burlar a las autoridades mudándose a su casa.

Por: Agencias 10:44 AM / 21/02/2020

El curso que lleva el caso Fátima, la niña de 7 años asesinada en México, impacta aún más por declaraciones que revelan allegados a la pareja detenida.

La pequeña Fatima Cecilia fue secuestrada por Giovana N. para satisfacer las demandas sexuales de su marido, Mario N., quien quería una “novia”, toda vez que este, la había amenazado con abusar de sus propias hijas.

Así lo revela el desgarrador testimonio de Irma Reyes Castañeda, quien es la tía de Mario N. y fue quien finalmente denunció a la pareja al enterarse de lo que habían hecho a través de las noticias.

De acuerdo con el testimonio de la humilde mujer, tras ver la imagen de su sobrino en los noticieros, decidió confrontarlo a él y su pareja, y ambos le narraron cómo fueron los hechos y los motivos para secuestrar a Fátima.

“(Mario) quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería un regalito o iba a agarrar a una de sus hijas, que no me iba a dejar entrar si no le llevaba una niña, y él estaba en la casa con mis hijas”, narró la mujer, citada en el sitio web de El Estenógrafo.

Ante la dolorosa historia, la tía le preguntó a Giovana: “¿Tú estabas presente?, y me dijo que sí, ¿lo permitiste? Es que le tengo mucho miedo, cuando vimos que ya estaban buscándola, la matamos”.

La señora dijo que la pareja descartó que cometieron el crimen por dinero o por venganza, pero que ambos fueron participes en el asesinato.

En el programa Al Rojo Vivo reiteran que la tía “notó algo extraño en ellos ya que no hablaban mucho. Y fue entonces, tras las preguntas que les hizo, que Mario y Giovana confesaron el abuso y asesinato de la niña.

"Que habían matado a la niña, yo les pregunté les dije, '¿hijos recibieron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron callados y dijo la chica, 'no fue por dinero' y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza hijos?, eso no se hace Dios mío y me dijo la chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue, quién la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones'", reveló Irma.

Medios mexicanos dicen que el pasado 15 de febrero la pareja --acompañada de sus tres hijos pequeños-- llegó al municipio de Isidro Favela, al ejido de Tlazala, donde la vivía la tía de Mario, quien, sin conocer la historia, les ofreció un cuarto, y al enterarse de los hechos, decidió denunciarlos. Los tres hijos de la pareja quedaron bajo custodia de Irma.

En el portal am.com.mx se dice que cuando la mujer le entregó la pequeña a Mario "él la vistió con un vestido que recién había comprado y le pintó las uñas. De igual manera Giovana dijo que ella misma había asfixiado a Fátima con un cinturón".