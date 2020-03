Dejan libre en Colombia a estadounidense acusado de abusar de niña de 8 años

Durante las audiencias de legalización de captura, se conoció que Ross Thif tiene una relación sentimental con la madre de la menor.

Por: EFE 07:00 AM / 14/03/2020

Un juez de la ciudad colombiana de Barranquilla dejó en libertad a un estadounidense al que la Fiscalía había imputado por abuso sexual de una menor de 8 años.



Según el juez, "no se halló inferencia razonable de autoría o participación en este delito" del ciudadano norteamericano Alan Ross Thif, quien había sido capturado luego de que una mujer lo denunció por presuntamente manosear a una niña en la piscina de un hotel de Barranquilla.



El juez no consideró válidos los argumentos de quienes denunciaron a Ross Thif y determinó que los videos de las cámaras de seguridad del hotel no muestran evidencia que el norteamericano haya abusado de la niña.



Igualmente desestimó las respuestas de la entrevista que una sicóloga le hizo a la menor al considerar que fueron inducidas.



Novio de la madre de la niña



Durante las audiencias de legalización de captura, se conoció que Ross Thif tiene una relación sentimental con la madre de la menor y cuando estaban compartiendo en la piscina del hotel Atrium una mujer comenzó a gritar que él estaba manoseando a la niña por lo que fue agredido por personas que estaba en el lugar.



Sin embargo, la defensa argumentó que cuando el acusado estaba enseñando a nadar a la niña se le acercó una mujer para ofrecerle servicios sexuales, a lo que este se negó y luego le dijo que se alejara porque estaba con su novia.



Jorge Urbina, abogado del norteamericano, explicó durante la audiencia que "esa mujer comenzó a denunciar a mi cliente en represalia porque él, con el poco español que habla, le dijo que no quería prostitutas, que lo dejaran tranquilo".



Ross Thif fue capturado por la Policía que llegó al lugar tras ser llamada por trabajadores del hotel.



Petición de la vicepresidenta



Durante la audiencia, un delegado de la Procuraduría (Ministerio Público) solicitó desestimar las imputaciones de la Fiscalía argumentando que no eran válidas las acusaciones.



Al respecto la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, manifestó su "respeto absoluto a la independencia de la Procuraduría, en su calidad de Ministerio público".



Sin embargo, confía en que se haga justicia en este caso "a favor de una niña que necesita de todas las entidades competentes para protegerla, cuidarla y hacer justicia en su nombre".



Según cifras del Instituto Colombiano de Medicina legal, el año pasado en el país hubo 25.695 víctimas de violencia sexual y tres de cada cuatro eran menores de 15 años