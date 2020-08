Decomisaron en Costa Rica una tonelada de cocaína entre piñas

El cargamento tenía Holanda como destino.

Por: EFE 08:22 PM / 10/08/2020

La Policía de Control de Drogas de Costa Rica (PCD) decomisó este lunes 10-A una tonelada de cocaína que estaba escondida dentro de un contenedor cargado con piñas, que tenía como destino Roterdam, Países Bajos.







"Esta droga no va a ser consumida por jóvenes y eso es lo más importante. Además, este cargamento podría tener un valor aproximado a los 22 millones de dólares y de ahí la importancia de la operación en el tema de vidas humanas y en lo económico, porque es un golpe duro para estas estructuras criminales que operan en la región", declaró el ministro de Seguridad, Michael Soto.







El decomiso ocurrió en la Terminal de Contenedores de Moín, de la provincia de Limón (Caribe), como parte de las labores de investigación que allí realizan las autoridades para evitar este tipo de envíos de droga.







Los agentes de la PCD encontraron en el contenedor un total de 918 paquetes de cocaína, cuyo peso aproximado total es de una tonelada, según dijo Soto.







El ministro Soto explicó que usualmente en este tipo de casos, que ya han ocurrido varios en los últimos años, la empresa exportadora de fruta no tiene relación con el narcotráfico, sino que el contenedor es contaminado en algún punto del recorrido entre la empresa y el puerto.







"De acuerdo al análisis que hemos hecho de las rutas que vienen desde el sur del continente, la droga que entra al país lo hace por Limón, ahí es embodegada y luego los contenedores son contaminados para sacarlos a hacia puertos europeos", explicó Soto.







En el operativo de este lunes no hubo detenidos y el caso se mantiene en investigación.







En lo que va de 2020, las autoridades costarricenses han efectuado 9 decomisos de cocaína en contenedores en los puertos del Caribe, que suman un total aproximado de 10 toneladas, según los datos oficiales.







El mayor hallazgo se produjo en febrero pasado cuando los agentes descubrieron 6 toneladas de cocaína en un contenedor cargado con plantas ornamentales que se dirigía a Países Bajos. Este también ha sido el mayor decomiso en la historia del país.







Los datos oficiales indican que en lo que va del año, las autoridades de Costa Rica han confiscado 29 toneladas de cocaína y 7 toneladas de marihuana en total.







Soto afirmó que "es probable que rompamos el récord" del año pasado que fue de 35 toneladas de cocaína.