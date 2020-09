Cuba suma 51 casos de covid-19 en medio de una segunda ola que no da tregua

En total, la isla acumula 113 muertes por el virus, que ya deja en el país caribeño 5.055 confirmados.

Por: EFE 01:39 PM / 19/09/2020

Cuba sumó este sábado 19-S otros 51 casos de covid-19 y dos nuevas muertes, en medio de una segunda ola de la enfermedad que continúa elevando los contagios en La Habana, donde pronto se cumplirán tres semanas de fuertes restricciones para controlar el virus.







La cifra de este sábado es la segunda menor en lo que va de semana (42, 77, 73, 57 y 71 en los días anteriores) y mantiene la tendencia oscilante al alza registrada desde fines de julio pasado, cuando comenzaron los rebrotes tras declararse controlada la enfermedad.







La provincia central de Ciego de Ávila, que es en la actualidad la región cubana de mayor incidencia del virus por habitante, no detectó nuevos positivos, de acuerdo al parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla.







Entre los nuevos fallecidos (dos cubanos de 80 y 49 años), uno residía en ese territorio y el otro en la oriental Holguín, que reportó tres casos recientemente después de meses sin contagios.







En total, Cuba acumula 113 muertes por el virus, que ya deja en el país caribeño 5.055 confirmados. Se encuentran activos 656 pacientes - el 13 % del total de positivos-, de ellos cinco críticos, trece graves y el resto sin complicaciones.







Con las 35 altas médicas de este sábado, el total de recuperados se eleva a 4.284, un 85 % del acumulado de confirmados, según el Minsap.







La isla ya ha completado 531.928 muestras PCR desde el inicio de la epidemia -7.554 la víspera-, complementadas por miles de kits rápidos.





Una segunda ola que no se detiene



Cuba sufre actualmente una segunda ola del virus, mayor que el pico de abril pasado, cuando la isla reportó 1.224 contagios.







Después de declarar controlada la enfermedad y celebrar dos días sin infecciones locales en julio, el rápido aumento de los casos en la zona occidental provocó un viraje en la situación sanitaria del país caribeño, que registró 1.432 positivos al coronavirus en agosto.







Con la mayoría de sus provincias en la tercera y última fase de reapertura, la isla ya superó los 950 contagios en lo que va de septiembre.







De los 51 casos de este sábado, 48 son cubanos y tres extranjeros residentes (un jamaicano, una venezolana y un indio). En seis no se precisa la fuente de infección y 48 son contactos de otros positivos.







Entre ellos, 31 residen en diez de los quince municipios de La Habana, considerada todavía el epicentro cubano de la epidemia.







El resto provienen de las cercanas Matanzas (14), Mayabeque (2) Artemisa (1) y la oriental Holguín (1).







La capital detectó 387 casos de coronavirus en esta quincena, 296 en los últimos diez días, y mantiene una tendencia al alza en los contagios, revelan datos actualizados del Ministerio de Salud, que por contra reporta hoy una baja de casos en Ciego de Ávila.







Con enfermos en todos sus municipios, La Habana registra 15 de los 24 rebrotes identificados en todo el país y mantiene unos 115 controles de focos en su territorio, donde viven más de 2,2 de los 11,2 millones de habitantes de Cuba.







La urbe, que tiene rango de provincia, es la única junto a la ciudad cabecera de Ciego de Ávila en fase 0 o "etapa de trasmisión limitada" de la covid-19 y pronto cumplirá tres semanas bajo fuertes medidas que incluyen un inédito toque de queda nocturno y el cierre de la ciudad, activas de momento hasta el próximo 30 de septiembre.