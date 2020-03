Cuatro detenidos por desvalijar carros y recuperados 11 vehículos

El procedimiento lo hizo el Cicpc en Falcón.

Por: Agencias 08:00 AM / 20/03/2020

Pesquisas del Eje de Investigaciones Contra el Robo y Hurto de Vehículos Falcón, base Punto Fijo, aprehendieron a Mario Petit (33), Abel Oropeza (30), Alberto Semeco (39) y a Oslando Díaz (35), en el sector Centro, Punto Fijo, parroquia y municipio Carirubana, por el delito de desvalijamiento de vehículos.



Mediante denuncia anónima se indicó a la policía científica que en la dirección mencionada se encontraban dos hombres desmantelando un vehículo Chevrolet, Pick Up, placas A10AA7T. Una comisión acudió al sitio y vio a los delincuentes perpetrando el hecho, por lo que, al ser encarados por las autoridades, estos no dieron respuestas coherentes sobre la procedencia del vehículo, se señaló a través de la cuenta Instagram del jefe nacional del cuerpo detectivesco, comisario Douglas Rico.



En el lugar de la aprehensión fueron recuperados 11 vehículos de los que no se localizaron documentación que certificaran su legalidad, y un carro Honda Civic totalmente desvalijado, asimismo se incautaron diferentes herramientas utilizadas para desvalijar los automotores.



Los 4 detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía 23 del estado Falcón.