"Cuando manipulaban la batería y rompían el tanque para sacar gasolina, estalló"

Tío del chofer de la gandola siniestrada habló con El Heraldo. "Él le decía a la multitud que llegó que no se metieran, que no se acercaran porque era gasolina. No hicieron caso".

Por: Agencias / Fotos: Tomadas de El Heraldo 08:36 PM / 06/07/2020

“Lo que él comenta es que se le atravesó un reptil, que suelen aparecer aquí en la carretera. Por no matarlo le hizo el zig zag y fue cuando se salió de la vía”, contó William Cataño, tío de la gandola que se volcó y estalló ocasionado una tragedia en Colombia, la mañana de este lunes 6 de julio.

Su sobrino le aseguró que, al salirse de la carretera, el camión comenzó a derramar combustible y llegó una “multitud” a intentar aprovecharse de eso.

“Él le decía a la multitud que llegó que no se metieran, que no se acercaran porque era gasolina. No hicieron caso y tampoco le hicieron caso a los policías que estaban aquí. Cuando se pusieron a manipular la batería y estaban rompiendo el tanque para sacar el combustible, estalló. Ahí fue cuando pasó toda la tragedia”, indicó el familiar.

A William Cataño, narra el portal de El Heraldo, su sobrino Manuel Enrique Cataño Hernández le dijo que les había advertido el peligro de saquear un camión lleno de gasolina. Lo mismo le contó a la Policía al mediodía de este lunes, cuatro horas después de que el vehículo estallara en llamas dejando al menos siete muertos y más de 50 heridos en la vía que comunica a Barranquilla con Ciénaga (Magdalena).

“Él está aquí en el sitio del accidente”, dijo Cataño a El Heraldo sobre su sobrino. “Lo tienen ahí en la patrulla con el papeleo y hablando con él sobre lo que pasó”, dijo para respaldar la historia que estaba por contar.

Según relató a sus familiares y a las autoridades, Manuel Cataño, de 37 años, había salido de Barranquilla en la mañana de este lunes con rumbo hacía Santa Marta, a donde llevaba el cargamento de gasolina en el camión de placas WGV 913.

Con el camión volcado a un costado de la carretera, Manuel Enrique Cataño se las ingenió para salir y alejarse del lugar para revisar los moretones y heridas menores que le había dejado el accidente.

Entretanto, la Policía llegó al kilómetro 47 de la vía para atender el siniestro, el cual se había registrado a la altura de Tasajera, corregimiento de Puebloviejo (Magdalena).