Conductor ebrio embiste autobús de turistas y dejó 6 alemanes muertos y 11 heridos

Por: AP 02:35 PM / 05/01/2020

Un conductor ebrio que aceleró en una carretera de montaña chocó contra un grupo de jóvenes turistas alemanes en el norte de Italia en la mañana de este domingo 5 de enero, matando a seis personas e hiriendo a otras 11, dijeron las autoridades italianas.

El accidente mortal ocurrió en un pueblo de Valle Aurina, al noreste de Bolzano, en la región de Alto Adige, poco después de la 1 de la madrugada, cuando los alemanes se reunieron cerca de su autobús turístico. Tenían entre 20 y 25 años.

La región autónoma en gran parte de habla alemana del norte de Italia, con sus estaciones de esquí en los Dolomitas y pintorescos pueblos alrededor de Bolzano, es popular entre los turistas alemanes.

"El nuevo año comienza con una terrible tragedia", dijo el presidente regional de Alto Adige, Arno Kompatscher. "Nos quedamos atónitos".

El conductor del automóvil tenía un alto contenido de alcohol en la sangre y conducía particularmente rápido, un oficial de la policía de Carabineri en Brunico le dijo a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar su nombre. Dijo que la policía había concluido que el accidente no fue un acto de terrorismo.

Los informes de noticias italianos dijeron que el nivel de alcohol en la sangre del conductor era casi cuatro veces el límite legal, y que se estrelló contra los turistas cuando salían de su autobús y regresaban a casa después de una salida nocturna.

"Fueron arrancados de sus vidas por las acciones de alguien a toda velocidad bajo la influencia del alcohol", dijo Armin Laschet, gobernador de Renania del Norte-Westfalia, el estado alemán que alberga a la mayoría de las víctimas.

El servicio de bomberos voluntarios de Lutago dijo en Facebook que seis personas fueron asesinadas en el lugar. Los 11 heridos, cuatro de los cuales se encontraban en estado crítico, fueron trasladados a varios hospitales regionales, incluidos dos que fueron trasladados en avión a un hospital en Innsbruck, Austria, dijo Bolzano Carabinieri Cmdr. Alessandro Coassin.

Coassin dijo que el conductor, identificado por los medios de comunicación italianos como un hombre de 28 años de la cercana ciudad de Chienes, fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario y lesiones en la carretera y estaba siendo tratado en el hospital de Brunico.

La mayoría de las víctimas provenían del oeste de Alemania, aunque dos de los heridos eran italianos, dijeron las autoridades.

"Estos jóvenes querían pasar un buen rato juntos y fueron arrancados de sus vidas o gravemente heridos de un segundo a otro", dijo Laschet.

En declaraciones a periodistas en Alemania, Laschet dijo que las víctimas provenían de varias ciudades.

"Era un solo grupo ... pero no todos se conocían", dijo.

En total, 160 rescatistas y personal médico de emergencia respondieron al accidente, que "parecía un campo de batalla", según Helmut Abfalterer, del servicio de bomberos voluntarios de Lutago.

Los dolientes luego dejaron velas y flores en la escena del accidente, que estaba ubicada a lo largo de una carretera de dos carriles salpicada de hoteles y montones de nieve en la región montañosa.

Kompatscher dijo en una conferencia de prensa que las víctimas eran parte de un grupo de jóvenes alemanes de vacaciones. Expresó sus condolencias a sus familias y se negó a proporcionar más detalles a la espera de notificación a sus seres queridos.

El accidente ocurrió en el último fin de semana largo de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en Italia, que será coronado por Epiphany el lunes.