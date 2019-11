Condenado a 10 años pediatra argentino por producir y distribuir pornografía infantil

Agencias

Un médico pediatra fue condenado en Argentina, este miércoles 6 de noviembre, a 10 años de prisión por producir, tener y facilitar la distribución de imágenes de explotación sexual infantil.



Medios de ese país informan que también recibió la “inhabilitación perpetua” para ejercer la medicina. El juez Gonzalo Rúa aseguró que “se aprovechó de la relación asimétrica entre médico y paciente”.



Escribe Clarín: En la sentencia, que fue dictada por el juez Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°6 de la Ciudad, en una sala que estuvo colmada, el magistrado afirmó que "se ha comprobado" que Russo "tenía 999 archivos de abusos y explotación sexual".

Juez: Usted también ha producido material fotográfico con fines claramente sexuales, y no se trata de fines científicos o docencia o para un congreso, como usted invocó.



Y agregó: "Son muchas las víctimas, aunque usted no sea el culpable directo. Pero sí es responsable de no haber protegido la intimidad del menor".



"También he concluido, luego de cotejar con peritos, que usted también ha producido material fotográfico con fines claramente sexuales, y no se trata de fines científicos o docencia o para un congreso, como usted invocó. Me refiero a fotografías tomadas por usted en el Garrahan el 24 de noviembre de 2015 y el 30 de agosto de 2018, y de otras imágenes en otro consultorio", agregó el juez, quien leyó los argumentos antes de anunciar la condena.

La prensa argentina dijo que el pediatra tiene 56 años.

Ricardo Russo trabajó en el Hospital Garrahan y tenía una vida que -desde afuera- muchos podían considerar "perfecta", con una familia constituida, viajes al exterior, y reconocimiento profesional, publicó el portal Clarín.



Su nombre completo es Ricardo Alberto Guillermo Russo. "Tiene 56 años, está casado y tiene dos hijos. Vive en una casa del barrio River, en Núñez, donde pasó la prisión domiciliaria monitoreado con una tobillera electrónica."



En ese medio señalan que Russo nació en La Plata. Se graduó en medicina en la Universidad de esa ciudad en 1985 y se formó en pediatría en el Hospital Infantil platense. A partir de 1986 siguió formándose en el exterior: se desempeñó en los hospitales de las Universidades de Texas y Dallas (Estados Unidos) y Toronto (Canadá).



Al volver al país, ingresó al Garrahan. Su historia dentro del Hospital fue extensa: trabajo allí durante 26 años. Entró como reumatólogo pediatra en 1993. Y, desde 2008, fue el jefe del sector de Inmunología y Reumatología.



Tras su detención, en mayo de este año, fue apartado del cargo.





Dentro del hospital infantil estableció el programa de Reumatología Pediátrica. "Desde entonces, estuvo capacitando a jóvenes especialistas, liderando o colaborando en proyectos de investigación internacionales, multicéntricos y en esfuerzos de desarrollo de guías para la artritis infantil y enfermedades afines", se lee en su perfil de LinkedIn.

Es editor asociado de Journal of Rheumatology y revisor de varias revistas internacionales. Solo en el portal Research Gate tiene más de 150 trabajos publicados, que fueron leídos por más de 18 mil personas, agrega Clarín en su sitio web.



En el Hospital Garrahan se dice que, el día que se conoció el caso, "nuestro equipo pediátrico sufrió un tsunami, una hecatombe, algo totalmente inesperado".



"Nadie podía sospechar que detrás de esa eminencia ocultaba esta personalidad de depredador sexual que nos produjo conmoción, vergüenza, indignación y mucho dolor", señaló la abogada en los alegatos de inicio. Y fue más allá: "Estamos en presencia de una especie Dr Jekyll y Mr Hyde".





En sus redes sociales, Russo solía postear fotos de sus viajes. Entre los últimos destinos que visitó, algunos por placer y otros por congresos médicos, se encuentran Chicago (Estados Unidos), Porto Gallinas (Brasil) y Perugia (Italia). También muchas en Rusia, durante el Mundial de Fútbol del año pasado, con la camiseta de Argentina y dentro del estadio.