Caso Güiria: "Identificados 4 menores"

Juan Guaidó: "Hoy estamos de luto". David Smolansky: Hasta ahora hay once cuerpos identificados.

Por: EFE / Agencias 02:19 PM / 13/12/2020



"Hasta ahora hay once cuerpos identificados, siete adultos y cuatro menores de edad. No descartamos que otros cuerpos no hayan aparecido aún", escribió en su cuenta de Twitter el dirigente opositor David Smolansky, en relación con la tragedia de Güiria .

Temprano, este domingo 13-D, el periodista de sucesos Javier Ignacio Mayorca había informado que once cuerpos fueron llevados a la morgue del Hospital de Carúpano, el Santos Aníbal Dominici.

Los cadáveres fueron localizados a 7 millas náuticas de Güiria, estado Sucre, según se dio a conocer la noche de este sábado.

El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, lamentó este domingo el hallazgo de varios cadáveres de venezolanos, incluyendo menores, en la costa del estado Sucre, quienes murieron naufragar una embarcación intentando llegar por mar a Trinidad y Tobago.

“Hoy estamos de luto porque 19 personas fueron expulsados del país por una dictadura criminal y murieron”, afirmó durante una rueda de prensa.