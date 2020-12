Asesinó a su exmujer en Caracas y huye desde hace más de 5 meses

Cicpc busca a Edward Chacón por homicido de Carla Ríos.

Por: Agencias 01:08 PM / 24/12/2020

Por el homicidio de su expareja, Carla Mailyn Ríos Rodríguez, el Cicpc mantiene la búsqueda de Edward Felipe Chacón y ha pedido el apoyo de la ciudadanía para poder darle captura.

A través de publicaciones en redes sociales, la policía científica informa que Chacón tiene orden de aprehensión emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Violencia Contra la Mujer, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Carla Ríos y Chacón tuvieron una relación durante 7 años. “Él no pudo superar que ya ella no quería saber más de él. Él no supo aceptar que ya no lo quería volver a ver”, comentó una hija de la víctima a través de Facebook.

Amigos recuerdan a Carla Ríos como una mujer emprendedora, con estudios en administración.

El prófugo deberá responder por el delito de feminicidio agravado. "Cualquier información de este hombre. por favor pueden llamar de manera anónima y segura al número 0424-2790619", agrega el cuerpo detectivesco.

Fue asesinada con 4 impactos de bala, la noche del viernes 31 de julio pasado, en hecho ocurrido en la planta baja del edificio donde residía.

De Chacón, en su momento, se informó que era dueño de una tienda de venta de quesos en la avenida Rómulo Gallegos, en Caracas, y vivía en la urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao, estado Miranda.

La mujer fue atacada a las 9:00 de la noche en la planta baja de su residencia, luego de una presunta pelea con el comerciante, quien atravesaba por un supuesto cuadro depresivo, reseñaron medios capitalinos.

Del hombre circuló un video en el que se le ve hablando y llega a apuntarse con arma de fuego. "Carla, no sé qué hacer con mi vida, llámame, me voy a matar", dice.

Dos órdenes de alejamiento emitidas por la policía científica no sirvieron de mucho para que Edward desistiera su persecución y obsesión contra Carla Mailyn Ríos, tuiteó a inicios de agosto la periodista Rosible González.