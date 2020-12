Asesinaron a una mujer, a su niña y a otros 3 adultos en Colombia

Según primeras investigaciones, los hechos del departamento de Bolívar ocurrieron durante un enfrentamiento entre la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc.

Por: EFE / Foto Tomada de El Heraldo 01:07 PM / 28/12/2020

Desconocidos asesinaron a cinco personas, entre ellas una exguerrillera de las Farc y su hija, en una masacre perpetrada en el municipio colombiano de Montecristo, en el departamento caribeño de Bolívar, denunciaron este lunes 28-D las autoridades locales.



El alcalde de Montecristo, Jairo Hernández, dijo a medios locales que según las primeras informaciones que dio la comunidad de la vereda (aldea) Quebrada Honda, los hechos ocurrieron durante un enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.



El funcionario pidió ayuda al Gobierno nacional para ir al lugar de los hechos, pues es una zona de difícil acceso y la Alcaldía no tiene la logística suficiente para llegar allí.



Según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), una de las víctimas de la matanza es Rosa Mendoza (Karen Palmera), "indígena firmante de la paz" y socia fundadora de la Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bolívar (Asovisbol).



"A Karen la asesinaron junto a su familia, incluida su hija de dos años. Esto es absurdo, triste y nefasto. Aparte del grupo armado que haya perpetrado este horrible crimen, el Estado y el Gobierno de Iván Duque son responsables por su incumplimiento premeditado al acuerdo de paz", añadió la Farc.



Según ese partido, con ella son ya 249 los excombatientes de las Farc asesinados desde que el Gobierno y la guerrilla firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016.



Investigación de lo sucedido



Ante lo ocurrido en Montecristo, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, viajó a esa región junto a los comandantes de la Primera División del Ejército, general Gerardo Melo, y de la Policía de ese departamento, coronel Tahir Rivera.



"Versiones no oficiales dan cuenta de hechos violentos al parecer con víctimas fatales. No hay confirmación oficial al respecto, hasta tanto las autoridades verifiquen lo sucedido y se haga el reporte oficial desde el lugar de los hechos", detalló la Gobernación de Bolívar en un comunicado.



Igualmente, agregó la información, viajó a la zona el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, "para coordinar las labores a desarrollar para verificar lo sucedido y entregar reporte oficial".