Asesinaron a por lo menos 8 personas en dos nuevas masacres en Colombia

Hechos se registraron en Antioquia y Bolívar.

Por: EFE 08:06 PM / 07/09/2020

Al menos ocho personas fueron asesinadas en dos masacres perpetradas este lunes 7-S en zonas rurales de los departamentos colombianos de Antioquia y Bolívar, en el norte del país, informaron las autoridades.







La primera matanza ocurrió en la vereda (aldea) de La Valentina, que hace parte del municipio antioqueño de Zaragoza, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco personas.







La segunda fue perpetrada en Simití, en el sur del departamento caribeño de Bolívar, donde fueron asesinadas tres personas en una zona conocida como Los Cagüises, sin que se conozcan más detalles sobre este crimen.







Masacre de Zaragoza



El alcalde de Zaragoza, Víctor Darío Perlaza, confirmó a Efe que fueron cinco las personas asesinadas y que allá están las autoridades policiales, militares y judiciales recopilando información para esclarecer los hechos, sobre los que no se sabe mucho más.







"Ante información de la comunidad sobre un presunto hecho violento en zona rural de Zaragoza, Antioquia, tropas del Ejército y la Policía se desplazan hasta el sitio para confirmar la situación y proteger a la población de la región", expresó en Twitter, por su parte, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez.







Entre tanto, el coronel Ever Yovanni Gómez, comandante encargado de la Policía de Antioquia, aseguró a periodistas que el ataque fue perpetrado, al parecer, por un grupo armado ilegal.







Zona violenta



Zaragoza hace parte de la convulsa región del Bajo Cauca, que la conforman también los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Tarazá y está fuertemente golpeada por el conflicto generado por el control de las rutas del narcotráfico.







En esa zona operan grupos ilegales como Los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamada Clan del Golfo por el Gobierno y considerada como la mayor banda criminal dedicada al narcotráfico cuyo origen se dio tras la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).







Violencia creciente



En cuanto a la otra masacre, las autoridades locales confirmaron a Efe que a la zona se desplazaron la Policía y el Ejercito para investigar qué fue lo que ocurrió.







En ese sentido, señalaron que las víctimas de esta masacre ocurrida en la convulsa zona del Sur de Bolívar son dos ciudadanos venezolanos y un colombiano.







Según el Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de este año han sido perpetradas 53 masacres en 17 de los 32 departamentos de Colombia.







"No se trata de hechos aislados. Hay una sistematicidad en el tema de las masacres y líderes sociales", expresó ese organismo en sus redes sociales.