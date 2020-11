Asesinaron a dos profesores en el centro y en el suroeste de Colombia

Los fallecidos fueron identificados como Douglas Cortés y Bayron Revelo.

Por: EFE 04:21 PM / 23/11/2020

Desconocidos asesinaron a dos profesores en el departamento de Risaralda, en la turística región del Eje Cafetero, y en Nariño, fronterizo con Ecuador, denunciaron este lunes 23-N organizaciones sociales.



El primero de los crímenes fue perpetrado en el municipio de La Virginia, en Risaralda, donde el profesor Douglas Cortés fue tiroteado por desconocidos, detalló la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



"Denunciamos y repudiamos el asesinato del compañero docente Douglas Cortés Mosquera, ocurrido en La Virginia, en Risaralda. Nuestra solidaridad con su familia y comunidad educativa. ¡No más violencia contra los docentes! La escuela es territorio de paz", expresó Fecode en sus redes sociales.



Según la Policía de Risaralda, el profesor no había reportado "ningún tipo de amenazas" ni había recibido ataques, por lo que están revisando todas las hipótesis para esclarecer este caso.



Entre tanto, Bayron Revelo, miembro de la junta directiva del Sindicato del Magisterio de Nariño (Simana) y militante del movimiento izquierdista Colombia Humana, fue asesinado a tiros en el municipio de Tumaco, que tiene el segundo puerto del país en el océano Pacífico.



Según Simana, "Bayron se desplazó con otro directivo el 12 de noviembre a Tumaco a cumplir una tarea sindical y el viernes 13 fueron retenidos".



"El otro compañero fue dejado en libertad el domingo 15. El día de hoy recibimos con profundo dolor el hallazgo del cuerpo de maestro directivo", detalló el organismo.



Por su parte el senador Gustavo Petro, jefe de la Colombia Humana, dijo que "hay una política asesina" porque "no son los narcos los que asesinan" a los militantes de su movimiento, sino que es "una clase política que presiona a los narcos para que nos asesinen".



La violencia rural en Colombia se ha recrudecido en contra de líderes sociales, de los cuales fueron asesinados 95 en el primer semestre del año, y en contra de los desmovilizados de las FARC, de los que 243 han sido asesinados en diferentes lugares del país desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.



Respuesta del Gobierno



El Ministerio de Educación rechazó los crímenes de Cortés y Revelo, al tiempo que manifestó "su compromiso indeclinable de continuar el trabajo coordinado que se adelanta entre diferentes entidades del Estado para establecer las formas de protección a la vida, la seguridad y la integridad de los educadores y sus familias".



"Como sociedad debemos tener presente que los educadores son los servidores públicos con mayor presencia en el territorio y actores fundamentales para garantizar el derecho a la educación", agregó esa cartera.



Entre tanto, el presidente Duque dijo este lunes que "no hay duda que detrás de este delito está hoy presente el asesinato de líderes sociales o está hoy también presente el crecimiento en algunas regiones de los asesinatos colectivos", como se refiere su Gobierno a las masacres.



"Cuando hablamos de seguridad nacional de manera integral, cuando hablamos de altos estudios en materia de defensa, entendamos que derrotar las estructuras y carteles del narcotráfico es un deber imperioso que no podemos dejar de contemplar en ningunas de las acciones diarias", añadió Duque durante la clausura del Curso de Altos Estudios Militares (Caem) y Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal).