Asesinaron a gemelos que estaban amenazados en Antioquia, Colombia

Wílmer Andrés y Edil Alfonso Ramírez Martínez tenían 17 años.

Por: EFE / Foto El Informador de Colombia 05:36 PM / 30/08/2020

Las autoridades de Colombia investigan el asesinato de unos gemelos de 17 años que habían recibido amenazas y cuyos cuerpos fueron hallados en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este domingo 30-A la Policía.







Las víctimas fueron identificadas como Wílmer Andrés y Edil Alfonso Ramírez Martínez, quienes según sus familiares estaban desaparecidos desde el pasado jueves en Tarazá, pueblo situado en la convulsa región del Bajo Cauca, unos 400 kilómetros al norte de Medellín, la capital regional.







El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Ever Yovanni Gómez Reyes, explicó a periodistas que familiares de los hermanos Ramírez Martínez aseguran que los jóvenes habían recibido amenazas por parte de un grupo armado.







"El pasado 15 de julio, los padres de las víctimas activan la ruta de evacuación con el acompañante de la Personería Municipal y demás entidades gubernamentales para la salida de sus hijos del municipio (Tarazá) hacia la ciudad de Medellín, ya que estos jóvenes habían recibido amenazas, al parecer, por sujetos que pertenecen a un grupo armado", dijo el oficial a periodistas.







Sin embargo, los jóvenes regresaron recientemente al pueblo y, según dijo el secretario de Gobierno de Tarazá, Deibyson Montero, a RCN Radio, "fueron a conversar con la personera para retirar las denuncias, pese a que desde las instituciones se activaron las rutas (de evacuación)".







Añadió que "cuando salieron de la oficina, ya no se supo más de ellos, solo que no llegaron al sitio donde trabajaban con el papá en un local de mantenimiento de equipos de refrigeración".







Este es el tercer hecho violento que ocurre en Antioquia en menos de una semana, toda vez que tres jóvenes fueron masacrados el domingo pasado en la localidad de Venecia y el viernes otros tres corrieron la misma suerte en el municipio de Andes.







El asesinato de los gemelos ocurren en momentos en que Colombia está conmocionada por nueve matanzas ocurridas en las últimas tres semanas que dejan 43 muertos, muchos de ellos jóvenes, en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia, Cauca y Norte de Santander.