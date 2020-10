Arrestaron fácilmente en Florida a los "criminales más tontos"

Robaron varias tiendas y quedaron grabados, pero cuando salieron de unos locales "dejaron sus zapatos, sus herramientas y Marcus Reeves dejó su billetera con su licencia de conducir".

Por: EFE 01:44 PM / 14/10/2020

La policía del condado de Marion, en el centro de Florida, informó que había arrestado a los dos "criminales más tontos", al detallar, entre otras torpezas, que uno de ellos había dejado la billetera con su identificación en el lugar del robo.



En su página de Facebook, la oficina del alguacil indicó que Robert Hobby, de 41 años, y Marcus Reeves, de 23, fueron detenidos y enfrentan un total de 14 cargos relacionados con "gran hurto y robos".



"Ser ladrón ya te hace tonto, pero no es por eso que son los criminales más tontos", señaló la policía en el mensaje, en el que mostró la foto de ambos ladrones.



Las autoridades indicaron que ambos cometieron una serie de robos dentro de los límites de la ciudad de Ocala, a 130 kilómetros (80 millas) al noroeste de Orlando, y en el condado Marion.



"Estaban irrumpiendo en tiendas, robando cigarrillos y boletos de lotería, pero mientras hacían esto estaban fumando cigarrillos dentro de las tiendas mientras las cámaras los observaban", precisó.



Agregó que esa no es "la mejor parte porque no necesitábamos las cámaras para identificarlos ... cuando salieron de las tiendas dejaron sus zapatos, sus herramientas y Marcus dejó su billetera con su licencia de conducir".



"Así que fuimos a su casa y llamamos a la puerta ... confesó ... ambos fueron arrestados y ahora están en el hotel Gold Star (como le llaman en ese condado a la cárcel)", dijo la policía bromeando.